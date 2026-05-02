Les parcs éoliens de la mer du Nord pourraient changer le fond de l'océan

Les éoliennes en mer du Nord perturbent les courants et déplacent 1,5 million de tonnes de sédiments par an.

La mer du Nord est un environnement peu profond, caractérisé par des courants de marée puissants et un transport constant de sable et de vase. L'introduction de milliers de fondations en acier et en béton crée des obstacles physiques majeurs. Lorsqu'un courant rencontre la base d'une éolienne, il se produit un phénomène de sillage hydrodynamique. L'eau s'accélère sur les côtés de la structure et crée des turbulences à l'arrière. Ce changement local de vitesse de l'eau modifie la capacité du courant à transporter ou à déposer des sédiments. Compte tenu de la richesse de cet environnement, l'Union Européenne affiche une ambition forte : décupler la capacité de production d'énergie éolienne en mer du Nord d'ici 2050.

Ce projet colossal, essentiel pour la transition énergétique, n'est cependant pas sans conséquences géophysiques. Une étude récente menée par le Helmholtz-Zentrum Hereon, publiée dans la revue Nature Communications Earth & Environment, révèle que le développement massif de ces parcs offshore peut modifier durablement et à grande échelle le transport et le dépôt naturels des sédiments.

© 123rf

"Nos simulations indiquent que ces quantités s'accumuleront de plus en plus au cours des prochaines décennies, à mesure que les parcs éoliens offshore se développeront. Cela pourrait affecter le fonctionnement à long terme de l'écosystème et le stockage du carbone en mer du Nord", indique l'auteure de l'étude Jiayue Chen, également à l'Institut Hereon d'analyse et de modélisation des systèmes côtiers.

Les installations ralentissent les courants sur une vaste portion de la mer du Nord et jouent un rôle clé dans la stratification des eaux, c'est-à-dire leur séparation "en couches plus chaudes et couches plus froides". Les chercheurs observent déjà une modification de la répartition spatiale de la matière organique. Selon leurs travaux, jusqu'à 1,5 million de tonnes de sédiments, chargés de carbone, sont concernés chaque année par ces déplacements induits.

Ces sédiments sont composés de matière organique particulaire, issue de la décomposition d'animaux et de végétaux marins, qui vient se déposer au fond de l'eau. Ces fonds marins constituent ainsi de véritables puits de carbone. Modifier leur structure pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la simple géologie marine. "Grâce à une meilleure compréhension de la répartition des sédiments et du stockage du carbone en mer du Nord, nous pouvons évaluer les risques à long terme pour la stabilité côtière, la sécurité de la navigation et le fonctionnement des écosystèmes de la baie Allemande", a fait savoir Jiayue Chen.