Arrivé à la retraite, il se rend compte de ce qu'il aurait dû faire avant pour être plus heureux

Ce nouveau retraité de 65 ans partage ses regrets sur ce qui aurait pu le rendre heureux durant sa carrière professionnelle.

Le secret pour être heureux ? Fraîchement retraité après 35 longues années passées en tant que cadre intermédiaire dans le secteur des assurances, Farley Ledgerwood partage aujourd'hui les leçons qu'il aurait aimé tirer plus tôt pour s'assurer un bonheur durable.

Selon lui, la clé repose avant tout sur la connaissance de soi. Il avoue que durant ces nombreuses années au bureau, il ne prêtait pas attention à son "identité", voire même ne savait pas réellement qui il était. Il se contentait surtout de répondre aux attentes professionnelles de ses collègue et de toujours performer à son poste de cadre intermédiaire. Il semble même qu'il se soit imprégné de ces habitudes hors du bureau, dans sa vie personnelle. Notamment par le fait de toujours "vouloir entreprendre", ou encore "de vouloir performer à tout moment". Un quotidien loin de ce qu'il aimait vraiment, rapporte-t-il dans Expeditor.

Le sénior raconte qu'en allant à la retraite, il a d'abord connu une période assez difficile. "Pas la 'période d'adaptation' dont tout le monde parle, mais quelque chose de plus profond", explique-t-il. "C'était du chagrin, tout simplement. Le chagrin du temps que j'avais consacré au trading, des moments que j'avais jugés moins importants que telle ou telle réunion ou échéance qui me semblait cruciale à ce moment-là", citant par exemple "les pièces de théâtre scolaires" ou les matchs de foot du mercredi de ses enfants.

"Voici ce qui est étrange avec la vie professionnelle : elle offre l'excuse parfaite pour éviter de devenir qui l'on pourrait vraiment être. Trop occupé pour ce cours de photographie. Pas le temps d'apprendre l'espagnol. Impossible de commencer ce roman. Le travail devient un bouclier contre la vulnérabilité liée à la nouveauté et au risque d'échouer", regrette-t-il.

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Farley Ledgerwood aurait aimé prendre davantage de temps pour profiter de ce qui compte vraiment durant ses années de travail. "Un soir, j'en ai parlé à ma femme pendant une promenade dans le quartier. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais : " On ne peut pas changer le passé, mais on écrit l'avenir en ce moment même. "Elle avait raison, bien sûr", raconte-t-il encore. Et c'est ce qu'il a fait.

Il a pris la retraite comme une nouvelle étape dans la vie : l'occasion de commencer des projets, de réapprendre à être novice dans certaines activités. Avec comme exigence d'interroger chaque jour ses besoins et ses désirs. Et forcément de se concentrer sur soi et sur l'identité que l'on souhaite cultiver. Le secret de Farley Ledgerwood est de foncer sur les activités qui nous attirent, sans obligation de performance, juste pour le plaisir, sans peur de l'échec.

Selon le retraité de 65 ans, être heureux c'est se permettre d'apprendre sans avoir l'obligation ni la pression de devoir performer et s'améliorer. "Le mois dernier, je me suis inscrit à un cours d'aquarelle au centre communautaire", donne-t-il comme exemple, en se disant "vraiment nul", mais avec le sourire.

La psychologue Sophie Muffang souligne que le départ en retraite est l'occasion d'un bilan de compétences, relate Psychologies. "Etre heureux, c'est ne plus avoir à faire à l'urgence" qui dictait la carrière professionnelle, mais à créer son propre temps, ses propres activités. "Mais une retraite heureuse, ce peut être regarder les heures tranquillement s'écouler, assis dans une chaise longue. Ou alors galoper pour aller retrouver des amis. Il n'y a pas un modèle". Seulement celui qui convient à chacun", explique la psychologue.