Chat ou chien ? Les scientifiques ont identifié lequel est le plus proche de l'être humain

Si le chien et le chat sont les animaux de compagnie par excellence, l'un des deux est plus proche génétiquement de l'Homme.

Le chat et le chien sont les animaux de compagnie les plus communs. Plus de la moitié des Français possèdent au moins l'un d'eux, avec légèrement plus de félins. Si nous sommes affectueusement proches de nos amis à quatre pattes, quand est-il scientifiquement parlant ? Déjà, les humains sont, tout comme les chiens et les chats, des mammifères. Cependant, ces animaux sont apparentés aux "miacidés" carnivores, alors que l'humain est un primate. Leurs branches se sont séparées il y a environ 90 millions d'années. Puis, chiens et chats se sont distingués de la branche unique des miacidés il y a près de 55 millions d'années.

Pour en savoir plus, des scientifiques se sont lancés dans une approche génétique. Ils ont notamment regardé l'organisation des brins d'ADN au sein des chromosomes. C'est là qu'ils ont constaté une différence. Les chiens ont connu d'importants remaniements chromosomiques au cours de leur évolution, selon une étude co-dirigée par William Murphy, généticien comparatif à l'université A&M du Texas. Cela a moins été le cas chez les chats, qui ont ainsi conservé une organisation de leur génome plus proche de celle de l'humain. De plus, 152 blocs de synténie homologues, soit un segment de chromosomes où des gènes restent groupés dans un ordre comparable entre deux espèces, ont été identifiés entre le chat et l'humain.

"En ce qui concerne l'agencement des gènes au sein des chromosomes, les humains et les chats sont deux fois plus semblables entre eux que les humains ne le sont aux chiens", a assuré William Murphy à Live Science. Les génomes du chat et de l'humain sont très organisés avec des gènes de taille comparable, a confirmé une autre étude.

Cette analyse est intéressante car le chat pourrait ainsi davantage servir de modèle pour étudier certaines maladies humaines. Les félins peuvent souffrir de polykystose rénale ou encore de tumeurs comme les humains. Les gènes liés à ces soucis ressembleraient d'ailleurs énormément à ceux qu'on retrouve chez l'Homme. Alors, si le chien est le meilleur ami de l'Homme, génétiquement c'est le chat qui lui ressemble le plus. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont de proches parents, et les chiens restent toutefois analysés pour d'autres maladies comme Alzheimer, l'épilepsie ou des maladies cardiaques.