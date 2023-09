Un seul moment d'inattention peut vous valoir une contravention de 150 euros dans le train ou le métro

Cette contravention de 150 euros pend au nez de tout le monde. Il suffit d'être un peu tête en l'air...

Quand on prend les transports en commun, il vaut mieux rester concentré. Les plus étourdis peuvent rater leur arrêt, ce qui peut entraîner de nombreux désagréments, mais peuvent aussi commettre une bévue qui a des conséquences pour tous les voyageurs : un oubli de bagage. "Un bagage oublié par un voyageur, c'est une heure de trafic perturbé", mais c'est aussi une amende à payer !

La SNCF et les autres sociétés de transports déploient en permanence des campagnes de communication pour éviter ces oublis souvent dus au manque d'attention des passagers. Mais faute d'efficacité, des sanctions financières ont été mises en place pour limiter le nombre de bagages oubliés. Il faut dire que les bagages abandonnés, volontairement ou non, par les voyageurs sont la première cause de retard des trains des grandes lignes et des transports urbains comme les RER, les tramways ou les métros...

Le fléau des valises abandonnées s'est aggravé ces dernières années : le nombre de procédures pour bagages délaissés a été multiplié par trois entre 2018 et 2021 constatait Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNCF auprès de VRT . Or, à chaque bagage délaissé suspect, une intervention des opérateurs de transports et dans le pire des cas des forces de l'ordre, voire des démineurs, est nécessaire pour sécuriser la zone. Une procédure devenue systématique depuis les attentats de 2015 et qui entraîne des milliers d'heures de retard sur les trains chaque année.

Une amende majorée

En plus des avertissements répétés, les sociétés de transports ne cachent pas le montant à débourser en cas d'abandon de bagage. La RATP, société responsable des transports en commun en Ile-de-France, indique ainsi que les voyageurs propriétaires d'un bagage oublié encourent une amende de 150 euros. Un montant déjà élevé, mais valable uniquement s'il est réglé immédiatement au contrôleur. La somme est ensuite majorée : 180€ si l'amende est payée sous 20 jours, 200€ si le règlement est fait entre 20 et 90 jours et 375€ au-delà de trois mois. La SNCF s'aligne sur l'amende de 150€ à laquelle s'exposent les propriétaires de "bagages laissés sans surveillance en gare et dont on ne peut visualiser immédiatement l'absence de risques".

Le risque de recevoir une amende pour un bagage abandonné existe dans toutes gares. Lorsque l'intervention des autorités judiciaires et des équipes de déminage est sollicité, "le propriétaire peut se voir infliger une amende forfaitaire de 178 euros auxquels s'ajoutent les frais de dossier à 38 euros", indiquaient les préfectures dès 2015. Et la sanction peut être nettement plus important si l'oubli affecte le trafic ferroviaire, le passager risque alors six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende selon l'article L2242-4-4 du code des Transports. Outre l'amende, c'est tout simplement la destruction du bagage abandonné et la perte d'effets personnels qui punit les voyageurs.