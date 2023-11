Voilà comment prendre la file la plus rapide à la caisse du supermarché - c'est mathématique et ça marche à chaque fois

Vous prenez toujours la file la plus lente à la caisse du supermarché ? Voici ce qu'il faut savoir pour en finir avec le mauvais choix !

Nous avons tous vécu cette situation très inconfortable : quand on fait ses courses dans un supermarché et que vient le temps de faire la queue pour payer, bien souvent on choisit l'une des files les plus lentes et l'on voit les autres avancer plus vite que nous juste à côté. Quelle frustration d'avoir fait le mauvais choix !

Il faut dire que ce n'est pas vraiment facile, tant il semble y avoir de paramètres qui nous échappent dans ce choix cornélien. Faut-il se fier à la vitesse d'exécution de la caissière, au dynamisme des personnes déjà dans la file et au nombre de personnes âgées, au taux de remplissage des caddies devant soi ou tout simplement au nombre de personnes dans chaque queue ?

Figurez-vous qu'il y a une réponse mathématique et des arguments objectifs à ce terrible problème. Celle-ci a récemment été donnée sur TikTok par un célèbre mathématicien, Eduardo Sáenz de Cabezón, présentateur d'un programme de vulgarisation scientifique et d'humour de la chaîne espagnole TVE. Celui-ci a diffusé une vidéo consacrée à cette question, en donnant LA réponse reposant sur les maths.

Le scientifique s'est basé sur une situation précise pour que tout le monde puisse se projeter concrètement. "Quand vous êtes à la caisse du supermarché et qu'il y a deux files d'attente : une avec quelques chariots, mais remplis, et une autre avec beaucoup de chariots mais avec très peu de choses à l'intérieur, laquelle choisissez-vous ?", demande-t-il.

La réponse de Sáenz de Cabezón est très claire : "Les mathématiques vous disent qu'il vaut mieux prendre la ligne qui a le moins de charriots, même s'ils sont très pleins". Et l'explication s'appuie sur l'analyse de l'ensemble du temps perdu ! "Quelle est réellement l'opération qui fait perdre du temps ? Eh bien, c'est le paiement. En réalité, l'acheminement des produits sur le tapis est rapide, mais c'est le paiement qui retarde tout et qui peut générer des problèmes", selon lui. Le mathématicien conclut : "Il faut donc aller dans la file où le processus qui fait perdre du temps surviendra le moins souvent. C'est clair : il vaut mieux une file avec peu de charriots, même s'ils sont très pleins, qu'une file avec beaucoup de chariots même s'ils sont presque vides", assure-t-il.

Bien entendu, le raisonnement ne vaut qu'en tenant compte du nombre de charriots. Il est aussi utile de percevoir le rythme des avancées de la file, c'est-à-dire si les mouvements des gens à la caisse vont plus ou moins vite. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas un souci technique à l'une des caisses, comme une recharge de papiers dans la machine à paiement par carte bancaire. Avec tous ces éléments en tête, vous ferez le meilleur choix la prochaine fois à la caisse !