Nostradamus a prévu un mort et une révolution en 2024 et sa prédiction est étonnament très précise

D'étonnants événements sont annoncés par Nostradamus pour 2024.

Le monde attend avec impatience l'année 2024, une année qui pourrait être marquée par des événements extraordinaires, du moins selon les prédictions fascinantes de Nostradamus. Dans ses textes énigmatiques datant des années 1550, interprétés et surinterprétés constamment avec plus ou moins de sérieux à notre époque, le célèbre prophète français a évoqué certains "événements" qui pourraient façonner le cours de l'année à venir.

Nostradamus a par exemple annoncé des catastrophes naturelles majeures pour 2024, y compris des tsunamis et des inondations dévastatrices. Le tout suivi d'une "grande famine". Jusque-là, on peut dire que ce n'est pas vraiment un coup de force de la part du prophète, puisque les inondations et les catastrophes naturelles, suivies de drames humains, arrivent malheureusement tous les ans.

Une autre prédiction troublante pour 2024 concerne un possible conflit international, qui doit se dérouler sur plusieurs mois. Nostradamus évoque un "adversaire rouge" qui effrayera le "grand océan". Les lecteurs d'aujourd'hui pourraient être tentés d'y voir une montée des tensions avec la Russie ou en Asie, en particulier entre la Chine et les États-Unis, le rouge étant aujourd'hui associé au grand pays communiste. Mais Nostradamus n'avait pas vraiment en tête cette couleur quand il pensait à la Chine au XVIe siècle...

Nostradamus est en revanche bien plus précis sur la disparition d'un homme en 2024, une prédiction étonnamment très claire. Le prophète envisage en effet le décès du pape actuel et l'élection d'un nouveau pape l'année prochaine ! Selon Nostradamus, la mort du "très vieux Pontife" entraînera l'élection d'un "Romain d'un bon âge". Une prédiction qui fait écho aux spéculations qui accompagnent la santé déclinante du pape François depuis quelques mois...

La dernière prédiction pour 2024 est des plus concrètes elle aussi. Et si elle se réalise, la France n'aura plus jamais l'occasion de recevoir un souverain britannique à Versailles. Fini les réceptions luxueuses comme celles organisées pour Camilla et Charles III récemment. Pourquoi ? Nostradamus aurait prédit qu'un "roi des îles" serait "chassé par la force" et remplacé par quelqu'un qui ne portera aucune "marque de roi". En somme, une révolution.

Bien que le texte ne mentionne pas explicitement un nom, les experts de Nostradamus suggèrent que cela concerne le roi d'Angleterre, considéré comme le principal roi des Îles à l'époque du prophète. Cette prédiction est donc claire : Charles III serait contraint à l'exil. Selon Mario Reading, analyste et auteur du livre "Les prophéties de Nostradamus", contacté par The Mirror, cette prédiction pourrait indiquer une démission du roi Charles III, qui viendrait marquer un ras le bal des Britanniques pour la royauté et une aspiration pour la République.

Pour rappel, les prédictions antérieures de Nostradamus, qui incluaient des prévisions sur la mort de la reine Elizabeth II, se sont avérées exactes, ce qui renforce l'attention portée à ses écrits pour 2024.