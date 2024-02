On sait enfin à quoi ressemble un bébé requin blanc, ce n'est pas vraiment mignon

Un étudiant californien a fait une remarquable découverte dont les biologistes marin rêvent depuis des années en photographiant un bébé requin blanc. Scoop : c'est effrayant.

L'étude du comportement des animaux est une ressource primordiale pour la sauvegarde des espèces en danger. Une liste qui ne cesse de s'allonger et qui pousse les scientifiques à développer encore et toujours leurs connaissances. Les requins font partie des espèces particulièrement menacées, conduisant les scientifiques à encourager les Etats à déclarer certaines d'entre elles comme protégées. L'être humain est directement responsable de la diminution des populations de requins, principalement avec la pêche intensive. De nombreuses associations réparties dans le monde œuvrent pour la protection de ces animaux en collaboration avec des scientifiques spécialisés.

Néanmoins, il reste un aspect de la vie de ces poissons que les scientifiques ne sont pas parvenus à documenter. Il s'agit de la naissance des requins. Pour l'heure, les experts sont incapables de déterminer où les femelles donnent naissance à leurs petits et jusqu'à très récemment, personne n'avait été en mesure de voir un nouveau-né dans la nature. C'est pourtant ce qu'est parvenu à réaliser Carlos Gauna, cinéaste animalier, au large de Santa Barbara en Californie.

En juillet 2023, alors que M. Gauna accompagnait Philip Sternes, un étudiant en biologie, dans ses observations des eaux de la côte californienne, son drone a capturé des images inédites. La scène, jamais vue auparavant dans la nature, représente un requin blanc nouveau-né nageant proche de la surface. Carlos Gauna étudiait cette zone depuis un moment et y avait déjà repéré des requins femelles en gestation. Ce jour de juillet, l'étudiant était en train de filmer un requin dans cette situation avant que la femelle ne disparaisse dans les profondeurs. Quelques instants plus tard, un petit requin d'environ 1,5 m et complètement blanc a fait son apparition à la surface.

© Photo Credits: Carlos Gauna

Les images capturées par Carlos Gauna ont fait l'objet d'une étude publiée dans la revue Environmental Biology of Fishes, en collaboration avec Philip Sternes. Ce dernier explique que la taille réduite du requin et ses nageoires arrondies, semblables à celles d'embryons de requin, témoignent de son très jeune âge. Un fait confirmé également, selon le biologiste, par le film blanc qui entourait le requin. La couleur blanche du nouveau-né a été une surprise pour les experts car d'ordinaire, les requins blancs ont le dos gris et seul le ventre est blanc. Cette couleur inhabituelle serait en réalité les résidus du lait utérin produit par l'espèce lors de la grossesse.

Sur les images on voit que le requin se débarrasse de ce film au fil de ses déplacements. Si cette hypothèse semble être la plus convaincante aux yeux des deux experts, ils n'excluent pas d'autres explications à cette couleur blanche. Les auteurs de l'étude estiment qu'il n'est pas impossible que l'animal soit en fait atteint d'albinisme ou d'une maladie cutanée. Ils souhaitent dorénavant continuer à explorer la zone, convaincus qu'il s'agit d'un lieu propice à la naissance des requins blancs. Comme l'indique M. Sternes dans l'étude : "Des recherches supplémentaires sont nécessaires. Mais nous voudrions que les législateurs interviennent et protègent ces eaux pour aider les requins blancs à continuer de prospérer".