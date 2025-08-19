Pas si "bas de gamme"... Voici pourquoi il vaut mieux boire la bière en canette qu'en bouteille

Au cœur de nombreux préjugés, la bière en canette est pourtant recommandée par de nombreux biérologues.

"Un choix bas de gamme", "avec une mauvaise conservation", "un goût métallique"... La bière en canette souffre de nombreuses idées reçues. À l'inverse, la bière en bouteille est plus souvent plébiscitée par les amateurs du breuvage houblonné. Pourtant, en comparaison avec sa consœur en aluminium, elle est loin d'être avantagée.

En termes écologiques d'abord, la canette est largement préférable. Même si le verre se recycle, les bouteilles de bière sont dédiées à un usage unique. De plus, pour être recyclées, les bouteilles nécessitent l'extraction de matériaux supplémentaires et entraînent par conséquent une consommation d'énergie plus élevée. La canette dispose en réalité d'un bien meilleur bilan carbone, avec une dépense énergétique moindre. Mais la canette est aussi meilleure pour la qualité et le goût de la bière.

En matière de conservation, la canette a en effet été victime d'un faux procès. "L'enjeu principal de la conservation de la bière, c'est la filtration de la lumière. Or, le problème de la bouteille, c'est qu'elle n'est pas opaque. La lumière passe et cela réactive les levures qui fermentent à nouveau. Résultat, cela peut affecter le goût", explique dans La Revue du vin de France le zythologue (l'équivalent de biérologue, ou plus simplement connaisseur de la bière) Cyril Hubert.

Les canettes étant ultra-hermétiques, elles bloquent l'air et refroidissent plus facilement. Elles sont donc idéales pour savourer une bière fraîche sans attendre. En revanche, il y a une contrepartie : la bière en canette est évidemment plus sensible également à la chaleur, au risque d'altérer sa qualité gustative. A noter aussi : pour les bières nécessitant un vieillissement ou une refermentation en bouteille, les contenants en aluminium ne sont pas recommandées. Dans ce cas, le verre est préférable.

Côté praticité, les canettes n'ont toutefois rien à envier aux bouteilles en verre. Plus légères et faciles à transporter, elles peuvent être dégustées partout. Dans un réfrigérateur, elles se rangent sans monopoliser l'espace ce qui facilite le stockage. De même, l'aluminium rend la canette plus résistante en comparaison du verre, qui nécessite une vigilance plus accrue de la part du consommateur. Enfin, gardon en tête que l'alcool est néfaste pour la santé et que sa consommation nécessite de la modération... quel que soit le contenant.