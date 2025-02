Faut-il marcher ou courir sous la pluie pour ne pas trop se mouiller ? Tout le monde se trompe, mais la science est formelle

La pluie se montre très fréquente en France cette année et il ne faut que peu de temps pour se retrouver trempé. C'est pourquoi on a souvent le réflexe de courir, mais est-ce la meilleure idée ?

Quand il pleut et que vous êtes dehors sans parapluie, vous pouvez vous retrouver trempé en un rien de temps, surtout avec les importantes précipitations qui touchent la France ces derniers temps. Le réflexe est alors souvent de courir pour arriver le plus rapidement possible à destination. Ainsi, vous tentez de recevoir le moins de gouttes possible, ou du moins sur un minimum de temps. Est-ce vraiment la meilleure solution ?

En avançant, vous allez de toute façon à la rencontre des gouttes d'eau. Quand vous marchez, vous allez être touché par la pluie sur les surfaces verticales, le devant et l'arrière, et celles horizontales comme la tête et les épaules. Comme les gouttes tombent en oblique, plus vous allez vite, plus vous serez mouillé sur les parties verticales, mais comme vous allez passer moins de temps sous la pluie, cela peut se compenser. Pour les parties horizontales, votre vitesse ne va pas changer la proportion de pluie qui vous tombe dessus. Diminuer la durée en accélérant est donc intéressant pour ces parties car vous limiterez la quantité d'eau que vous pourriez recevoir.

Vous pouvez donc accélérer le pas, mais il n'est pas forcément conseillé de courir car le ratio temps / gouttes reçues pourrait ne plus être en votre faveur sur vos parties verticales. La marche rapide est donc une bonne idée pour moins se mouiller, sans non plus risquer de tomber. Eh oui, ça semble mieux que de courir.

En réalité, de nombreux paramètres entrent en jeu. Franco Bocci, professeur d'ingénierie à l'Université de Brescia en Italie, a publié une étude très sérieuse sur le sujet en 2012 dans l'European Journal of Physics. Pour être le moins mouillé possible, il faudrait en fait aller à la même vitesse que le vent, ce qui n'est pas évident à évaluer. IUl est en tout cas formel : si vous allez plus vite que les bourrasques, vous serez un peu plus mouillé.

Autre critère important : l'imperméabilité des vêtements. Plus l'eau tombe vite, plus elle va traverser les tissus. "Ainsi, si l'on court, l'eau arrive plus vite vers nous et est davantage susceptible de traverser le vêtement que si l'on marche", explique Daniel Hennequin, chercheur du CNRS à Ouest-France. Il est donc préférable de ne pas trop courir si vous n'êtes pas bien équipé, ce qui peut sembler contradictoire. La meilleure option reste le parapluie !