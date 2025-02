Il y a un âge où il est préférable de laisser vos enfants gagner aux jeux, voici la limite à respecter

Faut-il laisser ses enfants gagner aux jeux ? Une experte a tranché en fixant une limite d'âge.

Les jeux ludiques, imaginatifs ou sportifs sont essentiels pour le développement des enfants. Ils leur enseignent le respect des règles, l'écoute, la réflexion, la patience et parfois l'esprit d'équipe. Cela permet aussi de les éloigner des écrans. S'ils adorent jouer, ils ne sont pas toujours de bons perdants quand la compétition entre en jeu. Certains peuvent fondre en larmes après un échec, un déchirement pour les parents qui voient leur petit passer du sourire aux pleurs. Il est alors tentant de les laisser gagner pour éviter toute crise, colère ou tristesse.

Mais est-ce vraiment la bonne solution ? La défaite est constituée de nombreux apprentissages. Perdre pousse à se dépasser, à persévérer les prochaines fois et à apprendre de ses erreurs. Cela inculque aussi la résilience et l'humilité. Shebna Osanmoh, praticienne en psychiatrie, explique que "lorsque l'enfant perd, les parents peuvent faire preuve d'un bon esprit sportif et transformer les défaites en opportunités d'apprentissage en parlant de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné". Elle ne conseille pas de toujours le faire perdre pour autant.

La spécialiste recommande, en fait, d'adopter une approche différente selon l'âge. "Les premières expériences positives avec les jeux et la compétition sont importantes pour les enfants de 3 à 5 ans. À ce stade, les victoires fréquentes contribuent à renforcer leur confiance et à maintenir leur intérêt à jouer", a-t-elle expliqué auprès de Parents. Avant trois ans, les jeux des bébés ne sont pas basés sur la compétition.

Ensuite, pour les 6-9 ans, elle préconise plutôt un équilibre entre victoire et défaite. Pour y parvenir, elle suggère de rendre la compétition plus équitable, en donnant un avantage aux enfants dès le début ou en s'handicapant pour ne pas avoir à faire exprès de perdre. Le jeu reste ainsi stimulant et cela évite toutes formes de tricheries ou de faux-semblants. Il faut bien expliquer à l'enfant pourquoi ces règles adaptées sont mises en place.

Le choix du jeu peut aussi aider les parents : ceux avec une bonne part de hasard permettent de placer facilement tout le monde sur un pied d'égalité, comme la bataille par exemple. Il est également possible de privilégier les jeux collaboratifs, évitant tout perdant unique et perfectionnant le travail d'équipe et la créativité. Le comportement des parents pendant le jeu est primordial : il est important de ne pas trop mettre de pression et de donner la priorité au plaisir du moment partagé. Il ne faut pas oublier d'encourager l'enfant pour ses efforts, surtout quand il rencontre des difficultés dans le jeu, et évidemment il ne faut absolument pas se montrer soi-même mauvais perdant.