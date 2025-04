Un message de plus de 100 ans découvert dans une bouteille, son contenu a surpris les experts

Un message roulé dans une bouteille a été découvert par hasard dans un théâtre. Des experts sont parvenus à le décrypter.

Les messages roulés dans des bouteilles en verre ont toujours attisé la curiosité. Qu'ils soient liés à des légendes marines ou cachent des secrets d'histoire, leur découverte est parfois totalement fortuite. C'est ce qui s'est produit dans un théâtre écossais en décembre dernier. Le photographe et historien Mike Hume visitait le King's Theatre d'Edimbourg pendant les travaux de rénovation. Il était alors monté sur un échafaudage placé 12 mètres au-dessus de la scène pour s'approcher de la couronne ornementale rouge et or, pièce maîtresse de l'arc de scène. En l'observant de près, il a remarqué un trou derrière et a décidé d'y plonger la main.

"C'était un peu humide, et il y avait tout ce plâtre friable. Puis ma main a trébuché sur un objet solide et j'en ai sorti une bouteille en verre", a raconté Mike Hume, comme le rapporte BBC News. Le flacon contenait un papier enroulé avec un texte écrit à l'encre ainsi que les initiales "TR". Ce qui a intrigué le photographe, qui a raconté sa découverte sur Instagram, c'est l'année inscrite sur le papier qu'il a pu observer à travers la bouteille : 1906. Elle correspond à celle de l'ouverture du théâtre.

Il a ensuite confié la bouteille à des experts du Scottish Conservation Studio qui ont réussi à retirer le sceau et le bouchon, mais il demeurait difficile de récupérer le parchemin, explique un communiqué du théâtre. Ce dernier avait collé avec le temps, mais a finalement pu être attrapé en février dernier en retirant le fond de la bouteille et en déroulant le papier grâce à des produits chimiques. La conservation de la note était impressionnante.

© Mike Hume - Instagram

Le parchemin contenait, en fait, la liste des entrepreneurs qui ont collaboré à la construction du théâtre : architectes, plâtriers, dessinateurs... Le nom mentionné en premier est celui de William Stewart Cruickshank, propriétaire de l'entreprise de construction. La liste inclut "des personnes travaillant sur le chantier qui étaient si fières de ce qu'elles avaient construit ", analyse Abby Pendlebury, responsable de la conservation du patrimoine du King's Theater.

"Il est étonnant de constater que cette capsule historique est restée cachée à la vue de tous pendant près de 120 ans, témoignant silencieusement des innombrables visages célèbres – et artistes de la communauté d'Édimbourg – qui ont honoré la scène du King's Theatre", a commenté Mike Hume. Cette bouteille va être ajoutée au fonds d'archives en ligne lancé au printemps, qui comprendra aussi d'anciens programmes, affiches, articles de presse ou encore costumes qui retracent l'histoire du lieu.