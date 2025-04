Ces animaux ont parcouru 8000 km en mer, leur espèce ne vit pourtant pas dans l'eau

Des animaux terrestres sont parvenus à traverser l'océan Pacifique, s'implantant sur un nouveau continent. Une performance exceptionnelle.

Si les espèces terrestres peuvent savoir nager, elles peinent à parcourir de longue distance. Pourtant, selon une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, l'une d'entre elles a traversé l'océan Pacifique lors d'un périple de 8000 kilomètres, soit un cinquième du tour du monde. "Cela pourrait être le plus long voyage transocéanique jamais effectué par un animal vertébré", explique l'étude, en retirant les animaux transportés par les humains.

Les biologistes ont étudié le génome de ces animaux qui vivent aujourd'hui sur les îles Fidji. Ils ont découvert qu'ils étaient liés à ceux prospérant en Amérique. Comment avaient-ils pu se retrouver là alors qu'un immense océan les sépare ? Auparavant, leur présence était expliquée par de possibles ponts terrestres, dans l'hypothèse où il y a 30 millions d'années les continents étaient plus proches les uns des autres. Des terres aujourd'hui immergées auraient pu permettre à l'époque de migrer. Il n'y a cependant jamais eu de preuves concrètes. C'est pourquoi cette étude avance une nouvelle piste : celle du voyage maritime.

Ces animaux pourraient ne pas avoir fait un tel périple de leur plein gré. Selon Simon Scarpetta, biologiste de l'évolution qui a mené l'équipe de recherches, ils ont pu être emportés par "un cyclone renversant des arbres" où ils se trouvaient et qui "ont été pris dans les courants océaniques". Ces animaux terrestres s'en sont alors servis comme de radeaux.

Ces animaux qui auraient vécu un tel périple sont des iguanes préhistoriques, ayant vécu il y a 34 millions d'années. Herbivores et originaires du désert, les radeaux végétaux ont pu leur servir de nourriture, étant aussi capables de survivre longtemps sans eau. "Les iguanes et les iguanes du désert, en particulier, résistent à la famine et à la déshydratation", rappelle Simon Scarpetta.

Il y a 36 millions d'années, des singes venus d'Afrique avaient fait de même en traversant l'Atlantique pour arriver en Amérique. Cela représentait à l'époque une distance d'environ 1000 km. Une performance qui aurait donc été largement battue par les iguanes ensuite. Les iguanes sont aujourd'hui menacés. Il reste 45 espèces qui subissent la perte de leur habitat due à l'activité humaine. Ils sont aussi victimes de trafic.