Une attaque d'aliens retranscrite dans un rapport de la CIA, un ex-agent "sûr qu'il y a eu quelque chose"

Un rapport de la CIA contient un incroyable document : il raconte une attaque d'extraterrestres, arrivés par soucoupe volante sur une base militaire.

Aliens, OVNI, les croyances autour des extraterrestres continuent d'intriguer, surtout quand un rapport déclassifié de la CIA vient s'en mêler. Publiée sur le site de l'Agence, il s'agit d'un résumé d'une page, reprenant des articles datés de mars 1993 de deux journaux : le Canadian Weekly World News et le Holos Ukrayiny. Les informations proviendraient d'un dossier de 250 pages du KGB, qui aurait été récupéré par la CIA après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. L'histoire racontée est intitulée "revanche cosmique", décrivant "une image horrible de vengeance de créatures extraterrestres".

Il raconte comment 25 soldates soviétiques auraient été surpris par une soucoupe volante lors de leurs exercices d'entrainement. "Un vaisseau spatial volant à basse altitude en forme de soucoupe" serait passé au-dessus de leur base en Ukraine. Les soldats auraient réagi en lançant un missile sol-air sur l'engin, provoquant son crash. Le dossier rapporte qu'ensuite "cinq petits humanoïdes avec de grosses têtes et de grands yeux noirs" seraient sortis de l'appareil, avant de fusionner pour créer un "objet unique" sphérique. Ce dernier aurait ensuite explosé en émettant de la lumière blanche et un fort bourdonnement.

23 des soldats présents auraient alors été transformés en "poteaux de pierre". Les deux derniers, qui se seraient tenus à l'ombre et n'auraient donc pas été directement exposés aux rayons, s'en seraient sortis indemnes et auraient raconté la scène. Les corps auraient été récupérés par l'Armée rouge et cachés dans un laboratoire secret.

En les analysant, leur structure moléculaire aurait été assimilée à celle du calcaire. Les scientifiques auraient déduit que la cause de la transformation, et donc du décès, était "une source d'énergie" non identifiée. "Les extraterrestres possèdent des armes et une technologie qui dépassent toutes nos hypothèses. Ils peuvent se défendre en cas d'attaque", a déduit le rapport de la CIA.

Un ex-agent s'est cependant montré sceptique face à cette affirmation d'attaque de représailles par des extraterrestres : "S'il y a eu un incident, quelle que soit la nature de l'incident, je soupçonne que le rapport actuel ne ressemble pas beaucoup à ce qui est maintenant ressorti de cinq, six ou sept itérations de ce qui a été écrit à l'origine. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je ne pense pas qu'ils aient débarqué il y a des décennies, transformé les soldats soviétiques en pierres calcaires, et qu'on en entende parler seulement maintenant", a-t-il déclaré à Fox News. Désinformation de la Guerre Froide, fiction ou réalité, cette histoire rappelle la fascination qui persiste autour de la vie extraterrestre.