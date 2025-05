Des mondes extraterrestres photographiés par les astronomes, l'un d'eux rappelle Star Wars

Grâce à des images saisissantes, les astronomes ont percé les mystères de mondes extraterrestres.

Les exoplanètes, qui gravitent autour d'étoiles situées au-delà du système solaire, intéressent de plus en plus les astronomes. A ce jour, l'existence de près de 6000 d'entre elles a été confirmée. Depuis une vingtaine d'années, des images de ces planètes ont été capturées, ayant aussi permis l'dentification de plus de 200 d'entre elles. Elles sont réalisées à partir d'un coronographe, instrument placé sur les télescopes. L'appareil bloque la lumière d'une étoile, augmentant les chances pour les astronomes de détecter les exoplanètes, même les plus petites.

Ces images sont impressionnantes. La première d'entre elles remonte à 2004. Prise par le Très grand télescope de l'Observatoire européen austral (ESO) depuis le désert d'Atacama au Chili, une tache rouge en orbite se distingue autour d'une étoile plus grande et de couleur bleue. Elle représente l'exoplanète nommée 2M1207b. Elle formait la première preuve visuelle de ces planètes extraterrestres.

En 2024, le télescope James Webb a photographié une exoplanète située à seulement 12 années-lumière de la Terre. Epsilon Indi Ab est l'une des exoplanètes les plus froides jamais observées avec une température de 2 degrés et elle fait plusieurs fois la masse de Jupiter.

2M1510 (AB) b © ESO

Les découvertes continuent encore. En avril dernier, des chercheurs sont tombés sur une exoplanète d'un "genre inconnu", qui a été nommée 2M1510 (AB) b, comme le rapporte un communiqué de l'ESO. L'observatoire européen austral l'a qualifié de "système planétaire le plus bizarre de tous les temps". Elle est située à 120 années-lumière de notre système solaire.

L'exoplanète est en fait en orbite autour de deux étoiles. C'est assez rare, seule une douzaine d'exoplanètes ont révélé cette même caractéristique. Cela rappelle le monde fictif et désertique de Tatooine dans la saga Star Wars. Une telle configuration "existait dans la science-fiction pendant des décennies avant que nous sachions qu'elle pouvait même exister dans la réalité", a déclaré Thomas Baycroft qui a participé à l'étude.

De plus, l'orbite de 2M1510 (AB) b à la verticale, dite "polaire", par rapport aux deux étoiles a laissé les scientifiques stupéfaits. C'est la première fois qu'une exoplanète avec une telle orbite est observée dans un système binaire.