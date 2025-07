Les factures d'électricité vont augmenter à partir du 1er août pour tous ceux qui ne respectent pas cette obligation

Le prix de l'électricité varie ou non, les personnes qui n'auront pas installé de nouveau compteur seront facturées de frais supplémentaires. La facture pourrait alors augmenter de près de 40 euros par an.

Cela fait plusieurs années que les compteurs Linky sont déployés dans les logements français. Ils sont petits et verts et calculent en direct votre consommation d'électricité. Les premiers ont été installés à Lyon et Tours, pour la phase d'expérimentation, entre 2009 et 2011. Le déploiement national de ces nouveaux compteurs a débuté à la fin de l'année 2015. Les foyers français ont donc eu dix ans pour procéder à cette installation.

À partir du vendredi 1er août, une sanction sera appliquée pour tous ceux qui ne le seront pas, selon le Médiateur de l'énergie. Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas installé de compteur Linky, des frais supplémentaires, d'un montant fixe de 6,48 euros hors taxes, seront appliqués pour la gestion de votre compteur d'ancienne génération. Cela revient à 38,88 euros par an. De plus, si vous n'avez pas transmis vos index de consommation à Enedis depuis plus d'un an, vous aurez à régler des frais additionnels de 4,14 euros HT. Cette manipulation doit être faite au moins une fois par an. Elle peut être confiée à un technicien.

Pourquoi certains ménages refusent-ils d'installer un compteur Linky ?

En dix ans, toute la France a eu le temps de s'équiper d'un compteur Linky, d'autant que la pose est prise en charge par l'opérateur. Mais il reste une très faible part de la population qui refuse de sauter le pas.

Certains craignent pour leur santé, à cause des ondes électromagnétiques émises par le compteur. L'ANFR (l'Agence nationale des fréquences) et l'ANSES ont pourtant assuré que ces émissions étaient très faibles. Pour d'autres, il s'agit d'une atteinte à la vie privée puisque la consommation d'électricité est scrutée plus précisément qu'avec un ancien compteur. Les plus méfiants craignent une surveillance de leurs habitudes de vie. Cela fait également craindre une hausse des factures, puisque ces compteurs verts transmettent la véritable consommation des ménages.