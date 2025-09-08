Cette phrase "magique" calme un enfant en colère en quelques secondes, selon des experts

Comment réagir lorsque son enfant fait une crise de colère ? C'est le souci de bien des parents. Des psychologues assurent qu'une phrase "magique" peut aider à le calmer.

Gérer la crise de colère d'un enfant est toujours compliqué. Il peut se mettre à jeter les jouets, se rouler par terre, crier, pleurer... Les parents se retrouvent parfois désemparés face à de telles situations. Il est difficile de trouver la meilleure réaction à avoir pour ne pas aggraver le conflit, notamment en public, dans la rue ou dans un magasin. Les traditionnels "calme-toi" ou "ne crie pas" sont rarement très efficaces.

Les psychologues s'accordent sur la nécessité de rester calme, en maitrisant notamment le ton de sa voix. Pour gérer la crise, il faut être en pleine possession de ses moyens et donc ne pas hésiter à respirer un bon coup avant de se s'adresser à l'enfant. Le langage corporel est aussi important : avec les plus jeunes, s'agenouiller peut créer une proximité, alors que les adolescents ont besoin qu'on leur laisse de l'espace.

Selon le psychologue, Jeffrey Bernstein, dans Psychology Today, il existe tout de même une phrase magique qui peut aider à calmer l'enfant rapidement. Elle est courte, simple et s'applique aux enfants de tout âge. Il faut le rassurer en lui disant : "Je vois que tu es contrarié. Je suis là pour toi". Elle bénéficie, selon le spécialiste, d'un triple effet. Elle prend en compte les sentiments de l'enfant, le rassure sur le fait qu'il n'est pas seul et lui offre un espace pour se calmer sans se sentir jugé. L'empathie est très importante dans de telles situations.

Après avoir prononcé la phrase, vous pouvez laisser un petit silence pour que l'enfant prenne le temps de bien l'entendre. "Cette simple phrase ne suffira pas à effacer tous les moments de crise ou de colère, mais elle crée les bases de la confiance, de la régulation émotionnelle et du lien", assure l'expert.

"Lorsqu'un enfant, qu'il ait 5 ou 25 ans, est en colère, il se sent souvent incompris, ignoré ou impuissant. Dire : 'je vois que tu es contrarié' lui montre que ses émotions comptent", explique le psychologue. Ces dernières sont souvent décuplées quand l'enfant a l'impression de ne pas être écouté. En le rassurant par votre présence, vous allez l'aider à affronter le sentiment de peur, de tristesse ou de frustration qui se cache probablement derrière cette colère. Cette petite phrase peut aussi permettre d'établir une connexion avec l'enfant plutôt que de le contrôler. Dicter la conduite peut l'emmener, au contraire, à aller encore plus loin et à s'obstiner.

Ces quelques mots gagnent en puissance du fait de leur simplicité : un enfant en colère est souvent incapable de traiter un raisonnement complexe ou de répondre aux ordres. "A l'instant 'T' du pic de colère, l'enfant n'en est pas capable car il se trouve dans un état modifié de conscience. Il ne peut pas être à votre écoute", a expliqué Héloïse Junier, psychologue spécialisée en petite enfance, à Doctissimo. Elle recommande également des phrases du même acabit comme "tu es très en colère, je comprends".