Des dizaines de voitures ont été posées au fond de l'océan pour une expérience unique au monde

22 voitures alignées sont observables au fond de l'océan. Elles vont avoir une utilité bien précise.

Les épaves retrouvées au fond des eaux passionnent les plongeurs. Après les bateaux, ce sont désormais des voitures qui sont venues se poser au fond de l'eau. Elles ne sont toutefois pas arrivées là des suites d'accidents de la route ou jetées comme dans une décharge. Elles ont un rôle bien précis.

Cette initiative vient de l'organisation à but non lucratif the ReefLine. En collaboration avec l'artiste Leandro Erlich, elle a lancé "Concrete Coral", un projet artistique et écologique, ayant permis de placer 22 voitures jusqu'à six mètres de profondeur au large de Miami Beach. Les voitures sont en béton marin de haute qualité, respectueux de l'environnement, et ont été réalisées à partir de moules 3D.

Cette nouvelle installation est une "réincarnation submergée" d'une précédente œuvre de Leandro Erlich, réalisée en 2019, "Order of Importance". Il s'agissait de sculptures de voitures et camions recouvertes de sable sur le front de mer de Lincoln Road. Elle représentait les embouteillages et leur impact climatique. Certains véhicules étaient comme enfouis, une façon d'imager la montée du niveau de la mer.

© The Reefline

Si elles soulignent de nouveau les émissions émises par de tels véhicules, ces sculptures sous-marines ont aussi un autre but. Elles doivent permettre une régénération corallienne. Des coraux vivants sont, en effet, ensemencés sur les voitures et se trouvent dans une structure propice à leur croissance. Cette œuvre vise donc à "inverser symboliquement l'impact de nos voitures actuelles sur l'environnement", comme l'explique ReefLine sur son site.

L'organisation tente ainsi de reconstruire une partie disparue du troisième plus grand système de récifs coraliens au monde. Ces dernières années, de nombreux coraux ont blanchi ou sont morts et c'est en grande partie attribué au réchauffement climatique. "Chaque installation agit comme un catalyseur pour la repousse des coraux, transformant les fonds marins en une toile vivante où art et nature évoluent ensemble", explique-t-elle.

L'installation va être dévoilée en octobre. Pour 2026, d'autres œuvres similaires sont prévues avec des sculptures en étoile par Carlos Betancourt et Alberto Latorre ainsi qu'une création imitant le cœur d'une baleine bleue par Petroc Sesti. Les visiteurs y auront accès en tant que sentier de plongée avec tuba.