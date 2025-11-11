"Comment ça va ?" est la pire phrase pour commencer une conversation, voici comment la changer et mieux y répondre

"Bonjour, comment ça va ?", "Salut, ça va ?" Ces formules pour lancer une conversation sont entendues tous les jours. Elles seraient pourtant peu propices à créer du lien selon des experts.

C'est la question qui revient très souvent après un "bonjour", un "salut", ou un "coucou" : "comment ça va ?". Très habituelle, la réponse est souvent brève et positive, pour ne pas approfondir davantage. La question est aussi souvent un simple signe de politesse ou une habitude sans véritable envie de savoir comment va réellement son interlocuteur. Une experte en psychologie affirme même que c'est "la pire chose que vous puissiez demander au début de toute interaction".

Selon Vanessa Van Edwards, chercheuse et auteure de Captivate : The Science of Succeeding with People, auprès de CNBC, utiliser cette question revient à directement montrer à son interlocuteur que cette conversation sera banale et comme toutes les autres. Dans la même logique, l'experte recommande de proscrire les "quoi de neuf ?" ou "tu as été occupé ces derniers temps ?".

Pour se rapprocher de quelqu'un, il faut oublier toutes ces phrases banales. L'experte préconise plutôt les questions positives et soutient qu'il faut encourager les personnes à raconter leur vie. Vanessa Van Edwards attribue à chaque jour des questions spécifiques. En début de semaine, par exemple, les lundis et mardis, vous pouvez discuter des occupations ludiques du week-end.

Le mercredi, jour de transition, préférez évoquer les missions ou projets intéressants de la semaine. Puis en fin de semaine, jeudi et vendredi, tournez-vous vers les sujets autour du week-end à venir. Ce sont des thématiques simples, mais qui vont entrainer la discussion.

Stephanie Harrison, qui a écrit le guide New Happy, propose pour sa part de compléter le "comment vas-tu ?", avec "vraiment", ou "en ce moment". Sa question ultime pour savoir véritablement comment la personne en face de soi se sent est : "Si tu étais complètement honnête avec moi, comment décrirais-tu tes sentiments ces derniers temps ?". Un peut compliqué à ressortir à la machine à café, mais bon moyen de partager sincèrement ses sentiments.

Pour établir du lien, il faut également attraper les perches qui vous sont tendues. Vanessa Van Edwards insiste de nouveau sur la nécessité de raconter des choses plutôt positives et cesser les "il fait un temps épouvantable", "j'ai une journée surchargée", surtout si on vous pose une question simple et habituelle. La prochaine fois qu'on vous demande comment vous allez sans plus d'attention, répondez avec originalité. Evitez les simples "Et toi ?", "Ça va", "Bien"...

L'experte donne quelques exemples de réponses amusantes : "J'ai un besoin urgent de café et d'évasions aujourd'hui", "10 sur 10 aujourd'hui, je viens de gagner un nouvel abonné sur Instagram". Ce type de réponse va forcément interpeller la personne qui vous écoute. De plus, il faut paraitre physiquement ouvert à l'échange, en évitant les bras croisés et en se tenant bien face à la personne. Maintenant, vous avez les clés en main pour enrichir vos prochaines conversations.