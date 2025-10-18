Une capsule temporelle retrouvée dans des nids vieux de 650 ans, des objets inattendus découverts

Dans des nids de vautours, des objets datant de plus de six siècles ont été découverts. Ils étaient bien conservés.

Des trésors peuvent se cacher n'importe où, même dans les nids d'oiseaux. Des chercheurs ont découvert en Espagne 12 nids qui abritaient autrefois des vautours appelés gypaètes barbus. Cette espèce des montagnes européennes, comme les Pyrénées, est menacée et souvent considérée comme le vautour le plus rare d'Europe. Elle n'a ainsi plus été vue dans le sud de l'Espagne depuis près d'un siècle. Ces oiseaux se nourrissent principalement de squelettes et se peignent les plumes dans la boue rouge orangée.

Les scientifiques ont retrouvé dans ces nids des vestiges historiques et des milliers d'ossements, selon une récente étude publiée dans Ecology. Cela a été rendu possible par la tendance de ces oiseaux à réutiliser le même nid pendant des années, voire même des siècles. Les nouvelles générations ajoutent alors des couches de matériaux comme des branches, de la laine et de la carcasse. Cette technique offre aux nids, déjà protégés dans des grottes de montagne, un microclimat qui conserve très bien ce qui est à l'intérieur.

"Grâce à la solidité des nids de gypaètes barbus et à leur emplacement, souvent dans des abris rocheux secs et stables, ils ont agi comme des musées naturels, conservant les matériaux historiques en bon état", expliquent les chercheurs. Ces nids apparaissent comme de véritables capsules temporelles, que ces derniers sont en train de rouvrir.

Il y avait ainsi 2 117 os, 86 sabots, 72 fragments de cuir, 11 touffes de poils et 43 coquilles d'œufs, mais surtout 226 objets fabriqués par l'Homme. Ils ont servi à la construction et à la rénovation du nid ou étaient des trophées. Parmi ces artefacts, on retrouvait un lance-pierre, des chaussures, un carreau d'arbalète ou encore une lance en bois. Certains étaient particulièrement anciens comme une sandale tressée en herbes et brindilles, remontant à environ 675 ans. Ce type de chaussures vient du Moyen Âge et "étaient généralement portées quelques jours et étaient continuellement réparées et remplacées à la main par leur porteur". Les chercheurs sont aussi tombés sur une lanière en cuire de mouton ornée d'ocre rouge, datant d'environ 650 ans.

Analyser ces nids peut fournir de nombreuses informations "sur les environnements passés et sur les espèces sauvages et domestiques présentes". Cela montre à la fois les habitudes alimentaires des vautours et les activités humaines environnantes. De telles recherches permettent aussi d'en savoir davantage sur l'espèce et sa façon de vivre, pouvant à terme faciliter sa réintroduction dans la région.