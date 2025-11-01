L'espèce humaine va disparaître, on sait quand et comment, la science est catégorique

Tout être vivant est destiné à disparaître, y compris l'Homme. Et la science explique désormais comment notre espèce va disparaître de la Terre.

Estimée à environ 8,2 milliards d'individus en 2025, l'espèce humaine dispose d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. Cependant, plusieurs spécialistes s'interrogent sur l'avenir de l'Humanité en prenant en compte la crise climatique. C'est le cas d'Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle. Au micro de France Culture, elle a rappelé ces travaux et ce que l'on sait sur notre pouvoir d'adaptation face au changement climatique. Mais aussi plus largement.

"C'est la règle de l'évolution : toutes les espèces disparaissent", synthétise-t-elle. "Dans l'extraordinaire saga des lignées humaines, il y a déjà eu des extinctions, dont la plus récente : l'homme de Néandertal" rappelle-t-elle. Ces évolutions s'étendent sur un laps de temps considérable, comme l'explique la professeure : depuis notre ancêtre commun avec le chimpanzé, il a fallu près de 7 millions d'années pour que l'évolution conduise à l'humain moderne. Et, durant toute cette histoire de la lignée humaine, nous n'étions que quelques dizaines de milliers d'humains. Plus l'espèce compte d'individus, plus il faut du temps pour que ces adaptations se diffusent.

Schéma évolutif de l'Homme © 123rf

En ce qui concerne l'avenir de l'Humanité, les scientifiques s'accordent sur ce même fait : l'humain et son environnement sont indissociables. Cela signifie que la pression globale exercée par les plus de 8 milliards d'humains sur la planète transforme cet équilibre naturel dont la survie de l'Homme dépend. Cela signifie que le changement climatique pourrait bien entraîner l'extinction de l'Homme, comme l'indique Evelyne Heyer : "Si l'environnement que nous connaissons disparaît, c'est bien l'humanité telle que nous la connaissons qui disparaîtra aussi".

L'Humanité doit donc apprendre à s'adapter au monde qu'elle façonne afin d'assurer sa survie. L'avenir des humains ne peut pas être prédit avec exactitude comme l'explique la professeure, "le moteur de l'évolution reste le hasard", celui des mutations et des adaptations qui, au fil des générations, façonnent les espèces. L'espèce humaine continuera d'évoluer au fil des millions d'années à venir, peut être vers une forme évoluée de l'humain.

Ce que la science nous apprend avec certitude, c'est que l'Homme va disparaître. Comment ? Si l'on résume, il n'y a que deux possibilités : soit une crise majeure ou un phénomène extérieure nous extermine, dans une fulgurante catastrophe ; soit notre "espèce fine" s'éteindra pour laisser place à d'autres espèces "fines". Quand exactement ? Dans ce scénario, ce sera alors dans quelques millions d'années. Mais c'est inéluctable.