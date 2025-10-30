Des abeilles attaquent un père et sa fille, ils décèdent en succombant à des centaines de piqûres

Une femme et son père sont décédés après s'être fait attaquer par un essaim d'abeilles. Le drame est survenu au Brésil après un accident de la route qui n'avait fait aucun blessé.

Dans l'État de Rio Grande do Sul au Brésil, une femme de 54 ans a perdu le contrôle de son camion, comme le rapporte le média brésilien G1. Le média local raconte que le véhicule a percuté une ruche installée sur le bord de la route. Sur le moment, elle ne fut pas blessée, mais c'est après le choc et l'arrêt de son camion que le drame est survenu. Un drame dans lequel deux personnes ont perdu la vie.

Un voisin, alerté par le bruit, s'est rendu sur place en appelant les secours, constatant l'accident. Les parents de la femme ont également été prévenus et sont arrivés sur place quelques temps après, vivant seulement à quelques kilomètres de là. Le père, âgé de 79 ans, et la mère, âgée de 72 ans, ont voulu aider leur fille coincé dans le véhicule, mais ils furent alors tous attaqués par des abeilles. Celles-ci provenaient de la ruche percutée plus tôt par le camion.

Les secours, quand à eux, ont mis du temps à arriver sur place, la première caserne de pompiers se trouvant à 60 kilomètres. À leur arrivée, ils n'ont pu que constater la gravité de la situation, la conductrice dans un état critique : " Il y avait des centaines de piqûres (...) elle était encore en vie, donc le décès n'est pas survenu lors du renversement, mais il n'est pas encore possible d'affirmer avec certitude que ce sont les abeilles qui sont en cause," a rapporté le service des pompiers au média brésilien G1, qui rapporte que cette hypothèse est devenue la plus probable.

La quinquagénaire est finalement décédée sur place. Ses parents, eux, ont été transportés à l'hôpital. Le père est mort le lendemain, du fait des piqûres d'abeilles. Quand à la mère, qui se trouvait dans un état stable, a finalement pu quitter l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

Les attaques d'abeilles sont extrêmement rares et les cas mortels sont résiduels. Pourtant, un incident similaire s'est produit le même jour en Guyane. Un groupe d'ouvriers s'est fait attaquer également par un essaim d'abeilles. L'un d'eux, un homme de 29 ans, est décédé. Un autre, âgé de 40 ans, dans un état critique, est toujours hospitalisé.