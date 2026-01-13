Un parent qui préfère l'un de ses enfants à un autre peut-il tout de même les aimer de la même façon ?

Les parents se posent souvent cette fameuse question : peut-on aimer tous nos enfants de la même façon ? Ce sujet fait l'objet d'un véritable débat, mais les experts ont une réponse unanime.

Aimer ses enfants à part égale, sans favoritisme, c'est une notion que certains parents prennent pour acquise quand d'autres la trouvent irréaliste. Cette réflexion survient souvent lors de l'arrivée du deuxième enfant, les parents se demandant s'ils vont l'aimer autant que le premier. C'est un débat sans fin. Encore récemment sur le forum Reddit, un internaute a témoigné dans un message très remarqué, intitulé "Le secret honteux que mes parents ne m'ont jamais révélé".

Il y lance une remarque fracassante : "C e que je n'avais pas compris, avant d'avoir mes propres enfants, c'est que je ne les aimerai pas tous de la même façon". Pour appuyer ses propos, le parent explique que l'un de ses enfants a les mêmes qualités que lui tandis qu'un autre lui rappelle ses défauts. Un troisième fait constamment des bêtises et n'arrêterait pas de mentir. Suite à ces descriptions de personnalités, l'auteur avoue : "Est-ce que j'aime autant être avec eux tous ? Certainement pas".

Cette réflexion lui causait autrefois beaucoup de culpabilité, et puis, avec le temps, il s'est résolu au fait que "ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche". Il ne serait pas possible, en effet, d'éprouver les mêmes sentiments pour chacun de ses enfants selon lui. "Il s'agit de les aimer et de les préparer à devenir autonomes. Et je n'ai pas besoin d'apprécier leur compagnie pour y parvenir", se console-t-il.

Ce témoignage, très controversé, a provoqué de nombreuses réactions d'internautes et a été jusqu'à intriguer le site Parents.com, qui l'a relayé il y a plus d'un an. Mais que disent les spécialistes ? "En tant que mère de cinq enfants, je tiens à préciser que, selon moi, ce n'est pas tant que je n'aime pas mes enfants de la même façon, mais plutôt que je n'aime pas forcément ce qu'ils font ou la phase de leur développement", a assuré Melissa Willets, experte en parentalité, sur le site. "Je les aime tous autant, mais différemment."

Pour Florence Millot, psychologue, on peut aimer ses enfants différemment et ce n'est pas un problème. "Pourquoi ne pas accepter simplement l'idée que l'on n'aime jamais ses enfants autant, ni de la même façon ? Après tout, il ne s'agit pas des mêmes personnes, elles nous renvoient forcément quelque chose de différent, selon leur tempérament, nos attentes, et aussi le contexte de leur venue au monde. Même si tous les parents ne s'en rendent pas forcément compte ou refusent de l'admettre, on aime chacun de nos enfants pour des raisons différentes et à des degrés variables, qu'on le veuille ou non", a-t-elle déclaré dans la version française du site spécialisé. "L'important est que chaque enfant trouve son compte affectif entre son père, sa mère et les autres membres de la famille", a-t-elle ajouté. Il faut aussi être à l'écoute de l'enfant s'il ressent une différenciation et que celle-ci le peine.