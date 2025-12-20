Il y a 3000 ans, l'Homme avait déjà un animal de compagnie, mais il est redevenu sauvage

À quoi ressemblait l'un des premiers animaux de compagnie ? Des chercheurs ont découvert un animal domestiqué par l'Homme il y a 3 000 ans.

Les chats, avant de devenir le deuxième animal de compagnie le plus populaire dans le monde, ont prospéré indépendamment de l'homme. Leur domestication remonterait à un temps plus ancien que ce que pensaient les archéologues, rapporte CNN Science. En effet, les chats et les humains auraient commencé à vivre ensemble il y a environ 9 500 ans au début de l'ère néolithique au Levant , comprenant aujourd'hui des parties du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. À cette période, les hommes commençaient alors à cultiver les plantes.

Les rongeurs, attirés par les réserves de céréales, attiraient à leur tour les chats sauvages. C'est ainsi que les humains, trouvant utile de garder ces chasseurs de souris, domestiquèrent les chats. Les plus anciens restes de chat connus dans les archives archéologiques, provenant d'une sépulture chypriote, datent de cette époque. Cependant, en analysant des informations génétiques récupérées sur des restes squelettiques de chats provenant de sites archéologiques en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, les scientifiques suggèrent que ces chats domestiques ne seraient pas les plus anciens animaux ayant vécu aux côtés des humains.

Chat léopard (Prionailurus bengalensis) © 123rf

"Nous avons commencé à analyser des ossements attribués à des chats domestiques datant de 10 000 ans et avons découvert lesquels possèdent en réalité le même génome que la population féline moderne qui domine aujourd'hui", déclare Greger Larson, professeur à l'école d'archéologie de l'université d'Oxford et coauteur de deux articles issus de ces recherches. Une étude mené en Europe et publié dans la revue Science a analysé 87 génomes de chats anciens et modernes révélant que le chat domestique, Felis catus, est originaire d'Afrique du Nord et non du Levant. En effet, ses ancêtres étaient étroitement apparentés au chat sauvage d'Afrique, Felis lybica lybica.

Plus ancien encore, une espèce de félin, sans lien de parenté avec le chat domestique ou son ancêtre, a vécu aux côtés des humains il y a au moins 5 400 ans et peut-être jusqu'en 150 après J.-C. Le Prionailurus bengalensis, ou chat-léopard, a été découvert grâce à des restes, déjà mis au jour sur sept sites archéologiques en Chine, identifiés lors de nouvelles analyses. Ce petit chat sauvage, originaire d'Asie, ne s'hybride pas naturellement avec les espèces du genre Felis. Néanmoins, des éleveurs de chats modernes ont croisé, à partir des années 1980, les deux espèces pour créer le chat du Bengale.

Pendant plus de 3 500 ans le chat-léopard et l'homme ont cohabité jusqu'à se séparer : "La relation commensale entre l'homme et le chat-léopard a fini par prendre fin, et les chats-léopards sont retournés dans leurs habitats naturels, vivant aujourd'hui comme nos voisins insaisissables et cachés", explique Shu-jin Luo, co-auteur principal de l'étude portant sur la Chine et chercheur à l'École des sciences de la vie de l'Université de Pékin. "Leur forte propension à s'attaquer aux poulets et à tuer en excès dans des espaces confinés a rendu les chats-léopards de plus en plus indésirables aux abords des zones habitées", selon le chercheur.