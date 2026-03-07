Cuba : une intervention des États-Unis redoutée après une nouvelle sortie de Trump

Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait une nouvelle déclaration concernant Cuba. L'île vivrait "ses derniers moments", selon les termes du chef d'État américain ce samedi 7 mars 2026.

Cuba, sur la sellette ? Donald Trump a réitéré ces derniers temps les déclarations offensives à propos de Cuba. Ce samedi 7 mars, il a aussi affirmé que l'île communiste "vivait ses derniers moments"., rapporte BFM. Il a également prédit un "grand changement". "Je vais m'occuper de Cuba", a-t-il affirmé. Récemment, il avait également réaffirmé que "Le gouvernement cubain parle avec nous, et ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous et peut-être que l'on verra une 'prise de contrôle pacifique' de Cuba".

Selon Le Figaro, le chef de l'État américain a en effet également annoncé que Cuba souhaitait conclure un accord et se trouvait actuellement en négociation avec lui, ainsi qu'avec le secrétaire d'État Marco Rubio.

Cuba sous blocus énergétique

Les États-Unis imposent depuis janvier 2026 un blocus énergétique à l'île de Cuba. Les États-Unis invoque la " menace exceptionnelle " que ferait peser sur la sécurité nationale américaine l'île communiste située à seulement 150 km des côtes de la Floride.