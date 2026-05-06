Poutine redoute un assassinat, une personnalité très connue suspectée et une arme identifiée par les renseignements

Le rapport d'une agence de renseignement alerte sur un risque de coup d'Etat en Russie. Pour y faire face et assurer la sécurité de Vladimir Poutine, le Kremlin a déjà pris plusieurs décisions radicales.

Un vent de panique souffle sur Moscou. D'après le rapport d'une agence de renseignement européenne consulté par CNN, le Kremlin a considérablement renforcé la sécurité personnelle autour de Vladimir Poutine. Des systèmes de surveillance dans les maisons du personnel proche ont par exemple été installés après la vague d'assassinats qui a ciblé des personnalités militaires russes. Depuis ces épisodes successifs, en Russie, un coup d'Etat est redouté.

Interdiction de voyager dans les transports en commun pour le personnel du président, téléphones sans accès à internet à leur disposition et imposés, déplacements très limités de Vladimir Poutine vers ses résidences à travers le pays... La prudence est de mise. Preuve en est : le président russe n'a pas visité d'installation militaire cette année et passe certaines de ses semaines dans des bunkers, par exemple à Krasnodar. Enfin, le rapport précise que le Kremlin préfère, dans sa communication, publier des images préenregistrées de lui pour minimiser les risques.

Mais ce n'est pas tout. Moscou a désormais mis en place une extension du niveau de sécurité autour de son président avec une sécurité personnelle composée de dix commandants supérieurs. Le rapport indique que, depuis le début du mois de mars 2026, le "Kremlin et Vladimir Poutine lui-même se sont inquiétés des fuites potentielles d'informations sensibles, ainsi que du risque d'un complot ou d'une tentative de coup d'Etat ciblant le président russe. Il se méfie particulièrement de l'utilisation de drones pour une éventuelle tentative d'assassinat par des membres de l'élite politique russe", apprend-on.

Dans le même temps, une personnalité très connue en Russie est désormais qualifiée de suspecte. L'ex-ministre de la Défense et désormais secrétaire du Conseil de sécurité, Sergei Shoigu, "est associé au risque d'un coup d'Etat, car il conserve une influence significative au sein du haut commandement militaire", mentionne le rapport. L'homme fut un des principaux confidents du président russe, mais est désormais dans le viseur du Kremlin.

L'arrestation de l'ancien député et proche de Shoigu, Ruslan Tsalikov, le 5 mars est considérée comme "une violation des accords de protection tacite entre les élites, affaiblissant Shoigu et augmentant la probabilité qu'il devienne lui-même la cible d'une enquête judiciaire", révèle le rapport choc. Attention, le rapport ne fournit pas de preuves contre Sergei Shoigu, membre fondateur du parti de Vladimir Poutine.

Récemment, Moscou a également annoncé des changements majeurs concernant le très attendu défilé du 9-Mai sur la Place Rouge pour commémorer la victoire sur l'Allemagne nazie. En effet, cette année, la parade militaire sera au format réduit, le Kremlin justifiant cette décision par la "menace terroriste" posée par Kiev. Le défilé se déroulera sans certaines armes telles que les missiles ou encore les blindés. Les cadets des écoles militaires et des institutions militaires de jeunesse ne participeront pas non plus. Certains analystes militaires russes ont confirmé que Moscou craignait particulièrement une arme : le drone. En effet, les frappes de drones à longue portée ukrainiens pourraient cibler du matériel militaire avant ou pendant le défilé, estime Moscou.