Cette photo "sexy" de Giorgia Meloni diffusée en ligne, c'est un deepfake qui l'amuse et l'indigne

Un deepfake sexualisant représentant Giorgia Meloni a été relayé sur les réseaux sociaux, provoquant une réaction à la fois ferme et humoristique de la Première ministre italienne.

La cheffe du gouvernement italien n'y échappe pas. Comme d'autres personnalités politiques de premier rang avant elle, Giorgia Meloni a été touchée par des montages truqués et sexualisés la représentant, relayés sur les réseaux sociaux. "Ces derniers jours, plusieurs de mes photos truquées circulent, générées avec l'intelligence artificielle et présentées comme vraies par quelque opposant zélé", a-t-elle écrit, en partageant l'un de ces deepfakes sur X.

"Qu'une présidente du Conseil se présente dans ces conditions est vraiment honteux, indigne du rôle institutionnel qui est le sien. Mais elle ignore ce qu'est la honte", écrit Roberto, l'internaute qui a partagé une photo sur laquelle apparaît Giorgia Meloni sur un lit, dans une tenue "sexy", en nuisette. Une photo qui n'est autre qu'un montage boosté à l'IA. Mais la Première ministre transalpine a préféré utiliser l'humour pour répondre, agrémenté d'un sérieux appel à la vigilance.

"Je dois reconnaître que celui qui les a réalisées, du moins dans le cas joint en pièce jointe, m'a même considérablement embellie. Mais reste le fait que, pour attaquer et inventer des faussetés, on utilise désormais vraiment n'importe quoi", regrette-t-elle. "Le problème, cependant, va au-delà de moi. Les deepfakes sont un outil dangereux, car ils peuvent tromper, manipuler et frapper n'importe qui. Moi, je peux me défendre. Beaucoup d'autres, non", lâche Giorgia Meloni.

Sur le montage en question, plusieurs indices peuvent mettre la puce à l'oreille quant à sa véracité. En effet, certains aspects douteux confirment qu'il s'agit bien d'une image créée à l'aide d'une intelligence artificielle. La jambe droite de Giorgia Meloni est disposée de manière étrange. Les proportions anormales du corps peuvent aussi alerter, tout comme l'ampoule qui semble sortir de la lampe et le teint de la cheffe du gouvernement italien, bien plus pâle que le reste de son corps. Le fait est qu'elle est représentée en lingerie dans un photomontage capable de tromper les internautes.

"C'est pourquoi une règle devrait toujours prévaloir : vérifier avant de croire, et croire avant de partager. Parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive à moi ; demain, ça peut arriver à n'importe qui", écrit Giorgia Meloni sur le réseau social X, tentant d'alerter les utilisateurs face aux dangers que constituent les réseaux sociaux dans un premier temps, qui plus est avec l'arrivée de l'intelligence artificielle permettant de créer des contenus - ici sexualisants - présentés comme authentiques par leurs auteurs.