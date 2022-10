Joe Biden : fragilisé avant les midterms, une cohabitation inéluctable ?

BIDEN. À un mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le président Joe Biden est en difficulté, même si sa cote de popularité remonte. Pourra-t-il continuer de gouverner le pays ?

Entre 42 et 43%. C'est avec l'un des plus faibles taux d'opinion favorable que Joe Biden s'avance vers les midterms, ces élections de mi-mandat lors desquelles les Américains sont appelés à élire une nouvelle Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Le président des Etats-Unis, qui dispose de la majorité dans les deux chambres parlementaires (bien qu'elle ne se joue qu'à une voix au Sénat), s'avance donc fébrile vers un scrutin qui pourrait changer la donne politiquement, deux ans après son arrivée à la Maison Blanche, et à deux ans d'un nouvel appel aux urnes des électeurs, cette fois pour élire leur chef d'Etat pour les quatre années à venir. S'il est le président à avoir décroché le plus de voix des électeurs dans l'histoire de la présidentielle (plus de 81 millions – Obama en avait obtenu 69 en 2008 et 65 en 2012, 2e et 3e plus hauts totaux, Trump en ayant comptabilité un peu moins de 63), Joe Biden est devenu assez impopulaire outre-Atlantique. Et le Parti démocrate (gauche) qui détient le pouvoir pourrait donc en pâtir.

Car depuis son installation dans le Bureau ovale, "sa situation n'a fait que se dégrader" résume, auprès de Linternaute, Marie-Christine Bonzom, ancienne journaliste française aux Etats-Unis, chargée du suivi de la Maison blanche. Entre crise du Covid et crise migratoire au Mexique, Joe Biden a tenté de gérer, dans le même temps, plusieurs dossiers chauds, sans parvenir à les résoudre, avant de trancher en faveur du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Un départ qui s'est déroulé dans le chaos total, un attentat ayant été perpétré à l'aéroport de Kaboul, tuant 13 soldats américains. Un épisode charnière dans le début de mandat de Joe Biden : depuis ce jour, le quasi-octogénaire (79 ans) doit gouverner un pays avec une majorité d'opinions défavorables. Ce n'est pas une première : avant lui, Obama et Trump se sont retrouvés dans une situation similaire.

Est-ce en raison de son image ne faisant pas l'unanimité qu'il se fait discret lors de cette campagne électorale ? A l'extrême opposé de Donald Trump -qui, certes, n'occupe aucune fonction élective-, Joe Biden n'est pas présent aux côtés de candidats du Parti démocrate et ne se contente, lors de ses prises de parole, que d'évoquer les thèmes généraux chers à sa famille politique, ainsi que l'explique le site spécialisé américain Politico. Ses quelques discours se concentrent sur ses victoires législatives et sur des attaques envers un Parti républicain qu'il juge déconnecté et extrémiste.

A contrario, il promeut sa politique et les textes qu'il est parvenu à faire voter, notamment l'"Inflation Reduction Act of 2022", mi-août, pour tenter de limiter l'impact de l'inflation, à travers une réduction des coûts des médicaments pour les séniors, l'octroi de crédits aux foyers pour tout investissement énergétique (voiture électrique, panneau solaire, rénovation thermique). A son crédit également, la restriction du port d'une arme à feu. En 2021, son "Build Back Better Plan" avait permis l'accès gratuit à une structure scolaire pour les enfants de 3 et 4 ans, un congé payé de quatre semaines pour raison familiale et médicale pour les travailleurs ou encore des repas gratuits dans les écoles. Ces avancées lui ont permis de voir sa cote de popularité remonter ces dernières semaines (elle était tombée à 38% fin juillet).

Mais à un mois des élections de mi-mandat, Joe Biden est dans l'inconnue. Les Américains vont-ils sanctionner sa politique et donner une majorité à la Chambre des représentants au parti rival, le Parti républicain, comme à chaque fois, ou presque, dans l'histoire (seulement quatre exceptions sur 40 midterms), mais aussi le Sénat ? Laisseront-ils un minimum de marge manœuvre à leur président en ne changeant pas de majorité au sein de l'une des deux chambres parlementaires ? Jusqu'ici discret, le chef de la Maison blanche va devoir s'exposer. C'est ce qui semble prévu selon son entourage, avance Politico : Joe Biden devrait s'impliquer davantage dans les quinze derniers jours de campagne avec une présence accrue, notamment pour vanter les mérites de son administration et taper sur les Républicains MAGA ("Make America Great Again", le slogan de Trump en 2016), c'est-à-dire les fanatiques de l'ancien président milliardaire.

Une accélération alors que le président des Etats-Unis est avare de déplacements : depuis le début de l'année, il n'en a effectué que 47, contre 57 pour son prédécesseur et 78 pour Obama, sur la même période, a comptabilisé Axios, site politique spécialisé aux Etats-Unis. Surtout, il ne s'est quasi-exclusivement rendu que dans des Etats "amis", excepté, notamment, un voyage en Alabama, territoire pro-Trump, en février dernier. Mais pour continuer de gouverner le pays et voir les candidats démocrates gagner leurs scrutins locaux, Joe Biden va tenter de devoir séduire au-delà des territoires déjà acquis à sa cause.

C'est toute la question de cette campagne. Aucune certitude ne se dégage avant le scrutin. Pour Marie-Christine Bonzom, "il faut s'attendre à une victoire du parti républicain à la Chambre des représentants. En revanche, pour le moment, la victoire au Sénat semble moins facile pour les républicains en raison de la légère amélioration de Joe Biden au cours de l'été. Il est possible que les démocrates parviennent à conserver une très courte majorité au Sénat." S'il venait à perdre l'une des deux chambres, le président américain ne serait plus en position de force. "Dans ces cas-là, c'est une cohabitation partielle ou totale entre les républicains et le président Biden. Il sera encore plus affaibli que lors des deux premières années de son mandat. Sur la mécanique politique, ses initiatives législatives seront compromises. Il aura énormément de mal à faire passer toute loi. Il est tout à fait probable qu'on aille vers une impasse législative", explique Marie-Christine Bonzom.