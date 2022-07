Joe Biden : positif au Covid, que sait-on de son état de santé ?

Le président des Etats-Unis vient d'être testé positif au Covid-19, a annoncé la maison blanche. Trois fois vacciné, le démocrate de 79 ans est pour l'heure contraint à l'isolement.

[Mis à jour le 21 juillet 2022 à 17h15] Décidément, le thème de la santé est récurrent pour le 46e président des Etats-Unis. Alors que les spéculations allaient déjà bon train sur son état de santé, Joe Biden a été testé positif au Covid-19 ce jeudi 21 juillet. La Maison Blanche s'est voulue rassurante, précisant que le président ne présentait que des "symptômes très légers" et qu'il avait déjà commencé à "prendre du Paxlovid", la pilule anti-Covid de Pfizer. Selon sa porte-parole Karine Jean-Pierre, il devrait s'isoler à la Maison Blanche jusqu'à ce que les tests indiquent "négatif" à nouveau. Pour autant, le virus ne s'étant pour l'heure que peu développé dans son organisme, il a assuré qu'il continuerait à "assumer la totalité de ses fonctions" pendant cette courte quarantaine. Pour dissiper les doutes sur l'état de santé de Joe Biden qui, à 79 ans, a battu le record de l'âge le plus avancé pour un président américain, ses communicants ont indiqué qu'il était "pleinement vacciné", lui qui a déjà reçu deux doses de rappel. Enfin, s'il ne pourra pas se déplacer en Pennsylvanie et en Floride comme prévu, il devrait tenir les Américains informés de l'évolution de son infection dans la semaine.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 78 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Le 46ème président des Etats-Unis a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.