Cette bière unique a été faite par des indiens d'Amazonie, c'est ingénieux, mais vous ne voudrez pas en boire...

Une bière douce à base de manioc, rien de très étonnant... Sauf que la Nihamanchi a d'autres ingrédients.

La bière est peut-être la boisson alcoolisée la plus partagée par l'humanité, tant on en découvre des versions différentes à travers le monde. Lorsqu'on se penche sur le sujet, on découvre de nombreux procédés de fabrication, une variété de goûts et de niveaux d'amertume.

Mais la plus étonnante des bières est sans doute celle appelée Nihamanchï. Celle-ci est fabriquée par plusieurs peuple indiens d'Amazonie, avec quelques variations de recette, mais elle repose sur un principe identique : elle est brassée à partir de tubercules de manioc machés pour être ensuite placés dans de grands bocaux dans lesquels ils fermentent dans... de la salive.

Cette bière Nijimanche ne se retrouve pas dans les bars et les grandes surfaces occidentales, il vous faudra vous rendre au Pérou, au Brésil, en Equateur ou au Pérou, et aller à la rencontre des indiens Tirios, Shuara, Achuara, Aguaruna ou Maynaest pour la goûter si le coeur vous en dit.

Sachez en tout cas, si vous parvenez à dépasser vos appréhensions liées au fait d'avaler de la salive fermentée, que cette bière est très riche en nutriments et qu'elle peut constituer une base alimentaire solide ; comme l'indique l'anthropologue José Arnalot dans "Ce que m'ont appris les Achuara", elle est d'ailleurs consommée en grandes quantité par les indiens, parfois à hauteur de 4 à 5 litres par jour.