Les Italiens placent des bouteilles d'eau devant leurs portes et fenêtres et ils ont bien raison quand on connait l'astuce

En vous baladant en Italie, vous remarquerez souvent des bouteilles d'eau placées devant les maisons. Ce n'est ni une superstition ni une coutume mais une astuce très maline.

Si vous avez l'habitude de visiter l'Italie, cela ne vous a sûrement pas échappé. Partout, des bouteilles en plastique remplies d'eau sont placées devant les portes, les fenêtres, aux coins des rues ou contre les façades des bâtiments. Pourquoi ? Ce n'est pas pour avoir toujours de l'eau à portée de main, ni pour éloigner les fourmis, mais pour contrer le "marquage territorial" des chiens et des chats.

Les chats et les chiens mâles ont tendance à délimiter leur territoire en urinant un peu partout. Contre les arbres, les poteaux de lampadaires, les roues de voitures, les vélos, les scooters, les bancs, les portes et les façades des maisons. Cela s'appelle le "marquage territorial". C'est un comportement instinctif, qui leur sert à délimiter leur domaine. C'est un moyen de communication olfactive, essentiel pour ces animaux. Les chiens marquent leur territoire en déposant des phéromones via l'urine. Cette signalisation, inodore pour l'homme, est une carte d'identité pour les autres chiens, indiquant leur présence et leur statut. Les chats, eux, ont un mode de marquage plus diversifié. Ils peuvent uriner, mais aussi frotter leur tête ou griffer pour déposer leurs phéromones. Ces comportements servent à instaurer un sentiment de sécurité et à éviter les conflits.

En raison de l'odeur forte et désagréable de l'urine (surtout en été), cela peut être assez gênant. De plus, l'urine de nos fidèles compagnons à quatre pattes peut être nocive pour la santé humaine. L'idée de cette astuce est que le reflet de l'eau au soleil effraie les animaux et les incite à faire leurs besoins ailleurs. Bien que cette pratique soit répandue du nord au sud et que certains Italiens en soient convaincus, il n'y a toutefois pas d'études scientifiques qui prouvent son efficacité.

Certains suggèrent que l'utilisation de soufre, souvent de couleur jaune, pourrait être efficace. Mais attention : si cette substance repousse effectivement les chats et les chiens, car ils ne supportent pas son odeur, son utilisation est interdite et peut en outre être dangereuse pour la santé des animaux. L'autre solution, si votre chien a déjà marqué certaines zones, est de nettoyer ces zones à fond pour éliminer l'odeur. Les chiens ont tendance à uriner à nouveau aux mêmes endroits, donc l'élimination de l'odeur peut aider à dissuader ce comportement.