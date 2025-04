Mort du pape François : le Vatican publie la première photo du souverain pontife dans son cercueil

Le Vatican a publié les premières photos du pape François, mort dans son cercueil. Les funérailles devraient avoir lieu entre le 4e et 6e jour après sa mort.

Le Vatican a publié la première photo du pape François mort dans son cercueil ce mardi 22 avril, au lendemain du décès du souverain pontife. Une première image montre le cercueil dans une grande pièce, aux côtés duquel se trouve le cardinal Pietro Parolin en train de prier ainsi que des gardes suisses. Une autre (voir plus bas), montre un plan plus large avec le secrétaire d'Etat Pietro Parolin, l'archevêque Diego Giovanni Ravelli, le cardinal Kevin Joseph Farrell, ainsi que le maître de cérémonies Lubomir Welnitz.

Le Corriere della serra, journal parmi les plus importants à Rome, qui a reproduit les images, indique par la même occasion que les funérailles devraient avoir lieu entre le 4e et 6e jour après sa mort. La date de ses funérailles sera décidée dans la matinée par la Congrégation des cardinaux qui devait se réunir à 9h. Le conclave pour élire le successeur du pape François débutera entre le 5 et le 10 mai.

© Vatican Media/AP/SIPA (publiée le 22/04/2025)

Selon l'acte de constat du décès, le pape François est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné un coma et un collapsus cardiocirculatoire irréversible, sur fond de pathologies préexistantes. Son état de santé s'était brutalement dégradé après son réveil le 21 avril au matin.

Les fidèles du monde entier se recueillent et rendent hommage au pape argentin, qui a profondément marqué l'Église catholique pendant son pontificat de 10 ans. De nombreux chefs d'État comme Emmanuel Macron ont annoncé leur présence aux funérailles.

Dans son testament daté du 29 juin 2022, François a exprimé sa volonté d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, un des lieux qui lui était le plus cher et où il se rendait prier avant et après chacun de ses voyages apostoliques.

Plusieurs cardinaux sont pressentis comme "papabili", les favoris pour lui succéder, dont 3 Italiens ayant une grande expérience à l'international : Pietro Parolin, Secrétaire d'État du Vatican, Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, et Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour les causes des saints.