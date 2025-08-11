"Une action historique" : pourquoi Trump déploie-t-il la Garde nationale à Washington ?

Donald Trump a annoncé ce 11 août le déploiement de la Garde nationale dans la capitale fédérale des Etats-Unis.

La prise de parole du président américain était attendue. Et pour cause, depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient dans les médias américains… Ce lundi 11 août, Donald Trump a annoncé, à l'occasion d'une conférence de presse, le déploiement de la Garde nationale à Washington DC ainsi que le placement du maintien de l'ordre à Washington sous contrôle fédéral.

Comme le rapporte Le HuffPost, pour comprendre cette décision, il faut retourner au dimanche 3 août, vers 3 heures du matin, heure locale. Dans la capitale fédérale, Edward Coristine, 19 ans, est agressé en pleine rue. D'après les enquêteurs, deux adolescents de 15 ans ont été arrêtés après avoir tenté de s'enfuir. Un iPhone aurait été volé au cours de l'agression. Cela aurait pu en rester là si la victime, Edward Coristine, n'avait pas été une victime comme une autre… Surnommé "Big Balls", il est connu pour avoir été l'un des visages du DOGE, le département de l'Efficacité gouvernementale créé par Donald Trump pour qu'Elon Musk et ses lieutenants démantèlent l'administration.

Selon le média Politico, Edward Coristine a été actif dans ce cadre, il a travaillé notamment à l'agence américaine pour le développement international et la mise en place des Gold Cards (des visas réservés aux fortunés). Si l'annonce de son agression a enthousiasmé le multi-milliardaire Elon Musk, Donald Trump, lui, était furieux. Ainsi, quelques jours après l'agression, le président des États-Unis a posté un message sur son réseau social avec une photo d'Edward Coristine louant un "jeune homme incroyable" et dénonçant les "les crimes à Washington DC [...] complètement hors de contrôle".

Il a aussi ajouté que "Si Washington DC ne se ressaisit pas rapidement, nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre le contrôle fédéral de la ville, de diriger cette ville comme elle devrait l'être, et de faire savoir aux criminels qu'ils ne pourront plus s'en tirer". Enfin, il a critiqué la hausse de la criminalité avec des chiffres non confirmés. Un rapport avait été publié début janvier 2025 par le ministère de la Justice. Il soulignait au contraire que la criminalité violente dans la ville n'avait pas été aussi basse depuis trois décennies.

Déployer la Garde nationale à Washington

Lors de la conférence de presse de ce lundi, Donald Trump a également proposé de juger les mineurs de plus de 14 ans comme des adultes afin de répondre au fléau. Autre idée qui a été évoquée : le déploiement de la Garde nationale. Comme le rappelle la chaîne ABC, "la Garde nationale de Washington DC est unique car contrairement aux autres Gardes nationales, elle n'est pas sous le contrôle d'un gouverneur ou, dans ce cas, du maire de Washington DC, mais du président". Donald Trump a aussi pris cette décision pour "nettoyer" la ville de Washington des sans-abri.