Vous pouvez laisser un bébé sans surveillance, vous promener seul la nuit... Ce pays est le plus sûr et pacifique du monde

Quel est le pays le plus pacifique du monde ? Il n'est pas si loin de la France, et c'est un véritable havre de paix.

En ces temps difficiles, de nombreux pays sont concernés de près ou de loin par une guerre ou un conflit international. Pourtant, un pays demeure largement en tête des États les plus pacifiques du monde, selon le Global Peace Index. Cet indice de l'Institute for Economics & Peace classe pas moins de 163 États et territoires indépendants selon des critères bien définis. Ils sont classés en trois catégories principales : le niveau de sécurité et de sûreté sociétales, l'ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours et le degré de militarisation.

Globalement, le score moyen des pays s'est dégradé de 5,4% depuis la création de l'indice en 2008. L'écart entre les pays les plus pacifiques et ceux qui le sont le moins s'est aussi creusé de 11,7%. "On compte actuellement 59 conflits étatiques actifs, soit le plus grand nombre depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et trois de plus que l'année précédente", estime le rapport 2025. Les tensions géopolitiques croissantes, l'augmentation du nombre de conflits ou encore les incertitudes économiques poussent les pays à se militariser davantage. 78 pays se sont aussi engagés dans un conflit qui a lieu au-delà de leurs frontières.

© Global Peace Index 2025

La Russie et l'Ukraine sont classées comme les pays les moins pacifiques du monde, au vu de la guerre qui les oppose depuis février 2022. La France se retrouve en milieu de classement, 74ème, puisqu'elle est le pays le plus militarisé d'Europe et se retrouve impliquée dans des conflits extérieurs, comme indirectement dans la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis sont en bas de classement avec la 128ème place.

Trois pays européens font toutefois partie du top 5 : il s'agit de l'Irlande, l'Autriche et la Suisse. En troisième place se glisse la Nouvelle-Zélande. L'Irlande, deuxième, se démarque notamment par la réduction progressive de sa militarisation ainsi que par une faible manifestation de la criminalité et de la violence. Le pays vainqueur est un peu plus isolé que ses compères européens. C'est l'Islande qui brigue la première place, et ce depuis 2008. Indétrônable, le pays insulaire nordique a encore enregistré cette année une progression de 2% et obtient le meilleur score dans les trois domaines principaux. L'isolement géographique et le faible nombre d'habitants, environ 400 000, aide à cette stabilité.

"Vous pouvez vous promener seul la nuit sans presque aucun souci, vous voyez des bébés dormir paisiblement dans leurs poussettes à l'extérieur d'un café ou d'un magasin pendant que leurs parents profitent d'un repas ou font du shopping, la police locale ne porte pas d'armes", explique Inga Rós Antoníusdóttir, née en Islande et directrice générale d'Intrepid Travel North Europe, à la BBC.

"La clé pour instaurer la paix en temps de conflit et d'incertitude réside dans la paix positive : les attitudes, les institutions et les structures qui créent et maintiennent des sociétés pacifiques. La paix positive est fortement corrélée à une croissance plus élevée du PIB, à des taux d'intérêt plus bas, au bien-être sociétal et à une plus grande résilience aux chocs", avance le rapport.