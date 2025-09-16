Mort de Charlie Kirk : Tyler Robinson a expliqué les raisons de son geste, la peine capitale requise

Quelques jours après son arrestation, Tyler Robinson a été inculpé ce mardi 16 septembre 2025 pour l'assassinat de Charlie Kirk, influenceur conservateur et proche allié du président des États-Unis, Donald Trump.

Le principal suspect dans le meurtre de l’influenceur Charlie Kirk a été inculpé, selon le procureur mardi 16 septembre. Ce dernier annonce également qu’il a demandé la peine capitale à l’encontre de Tyler Robinson.

Le jeune homme de 22 ans a justifié son acte auprès de ses très proches par la "haine" véhiculée selon lui par l’influenceur conservateur allié de Donald Trump, d’après le procureur du comté de l'Utah qui a donné une conférence de presse. Les deux principaux chefs d'accusation retenus sont assortis de circonstances aggravantes "parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide", a précisé le procureur.

Au total, Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, parmi lesquels celui d'assassinat, "pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes", a expliqué le procureur.

Lundi, le FBI a confirmé que de l’ADN avait été identifié et qu’il s’agissait bien de celui de Tyler Robinson. En outre, les enquêteurs ont pu collecter diverses pièces à conviction : un tournevis sur le toit du campus d'où le tireur était positionné pour commettre son acte. D’après ce que rapporte le média BFMTV, Kash Patel, le patron du FBI, a également ajouté aujourd’hui qu'une serviette, "enroulée autour" de l’arme ayant servi à tuer l’influenceur, a été retrouvée non loin des lieux du drame. Tyler Robinson aurait également écrit un mot avant de passer à l’acte.

Qui était Charlie Kirk ?

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, cofondateur de Turning Point USA et grand allié de Donald Trump, a été tué par balle ce mercredi 10 septembre lors d'un évènement dans l'Utah. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant la scène circulent sur bon nombre de comptes et de médias américains. On y voit l'influenceur prendre la parole, assis, devant un public nombreux avant d'être atteint d'une balle dans le cou et de s'écrouler. Les spectateurs sont sous le choc, on entend notamment des cris de peur et de stupeur, alors que l'orateur semble être mort sur le coup. Malgré l'autorisation du port d'armes aux États-Unis, ce genre de scène reste extrêmement rare.

Il était connu pour être un militant politique américain conservateur d'extrême droite. Personnalité influente outre-Atlantique, il avait notamment cofondé Turning Point USA (TPUSA) dans les années 2010, une organisation conservatrice américaine qui fait du militantisme politique notamment auprès de la jeunesse pour promouvoir les idées de droite et afin de s'opposer aux idées et aux politiques progressistes. Durant la campagne présidentielle de 2016, il avait servi d'assistant personnel à Donald Trump Jr. Il était également un commentateur régulier de la chaîne conservatrice Fox News.

Le président américain, Donald Trump, a d'ailleurs réagi rapidement en ce qui concerne l’affaire. Il a notamment dénoncé la rhétorique de la "gauche radicale" qu’il accuse d'être, en partie, responsable de l'assassinat. Même discours pour le vice-président américain, JD Vance. Il a notamment assuré que beaucoup, à gauche, "développent un climat dans lequel de telles choses vont forcément se passer".