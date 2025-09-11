Qui était Charlie Kirk ? Ses discours xénophobes et homophobes donnent des réponses

Le militant d'extrême droite américain Charlie Kirk, tué par balle le mercredi 10 septembre, était un des principaux influenceurs pro-Trump de la jeunesse américaine. Il était connu pour ses discours très radicaux.

L'influenceur conservateur américain Charlie Kirk a été tué par balle le mercredi 10 septembre. Le militant pro-Trump a été pris pour cible lors d'un rassemblement dans l'Utah. Des vidéos montrant le tir touchant l'homme de 31 au cou circulent sur bon nombre de comptes et de médias américains. On y voit l'influenceur prendre la parole, assis, devant un public nombreux avant d'être touché et de s'écrouler. "Le grand, et même légendaire, Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait ni n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis mieux que Charlie. Il était aimé et admiré de tous, surtout de moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous", a écrit Donald Trump pour rendre hommage à l'influenceur. Mais qui était vraiment Charlie Kirk ?

Charles James Kirk, de son nom complet, est né en octobre 1993 dans la banlieue de Chicago. Il était connu pour être un militant politique conservateur de l'extrême droite américaine et une des principales voix de la jeunesse pro-Trump. Cofondateur de Turning Point USA (TPUSA) - une organisation fondée en 2012 pour promouvoir des idées d'extrême droite auprès de la jeunesse et s'opposer aux politiques progressistes -, il a été un pilier de la dernière campagne présidentielle de Donald Trump.

Des discours nationaliste, pro-armes et anti-IVG

"Charlie Kirk est un nationaliste chrétien charismatique, qui sert de porte-parole au trumpisme et aux idées extrémistes" , décrit Kyle Spencer, auteure d'un livre sur Turning Point USA, auprès de l'AFP. Le trentenaire défendait toutes les idées phares du mouvement conservateur, à commencer par la défense des armes et la lutte contre l'IVG qu'il qualifiait "d'Holocauste de notre époque". Il martelait sa volonté "d'éradiquer tous les avortements". Il s'alignait aussi sur la ligne trumpiste en matière d'immigration et estimait que l'administration Biden avait créé "l'équivalent d'Expedia pour les clandestins".

Hôte du podcast quotidien très populaire, The Charlie Kirk show, et régulièrement invité dans les médias notamment en tant que commentateur sur la chaîne conservatrice Fox News, l'influenceur se faisait remarquer pour ses déclarations homophobes et surtout racistes. Il avait par exemple déclarait lors d'un débat que les personnes noires étaient mieux loties durant la période esclavagiste : "C'était mal et cruel, mais ils commettaient moins de crimes".

Charlie Kirk partageait des discours empreints de racisme lors des interventions avec l'organisation TPUSA dans les universités. "80 % des Noirs n'ont pas de père stable autour d'eux. C'est la voie la plus prévisible vers la prison, le meurtre ou la criminalité. Ce n'est pas un problème de racisme. Ce n'est pas un problème de suprématie blanche, c'est un fait : les pères noirs mettent des femmes enceintes et ne restent pas avec les femmes qu'ils ont mises enceintes. [...] C'est culturel : c'est accepté dans la communauté noire", assurait-il face à une étudiante visiblement peu convaincue par ses dires, mais moins rodée à l'exercice du débat.

L'influenceur conservateur s'en prenait aussi aux femmes noires, mêlant misogynie et racisme estimant dans son podcast que ces dernières "n'ont pas la capacité de traitement cérébral nécessaire pour être prises au sérieux". Les critiques de Charlie Kirk n'épargnaient pas la communauté musulmane, il affirmait d'ailleurs sur ses réseaux sociaux que "l'Islam est l'épée que la gauche utilise pour trancher la gorge de l'Amérique".

Atout des campagnes de Trump

Charlie Kirk a commencé à militer très tôt, dès l'adolescence, a même abandonné ses études après le lycée pour se consacrer à la politique. C'est à cette période, en 2012, qu'il fonde l'organisation TPUSA qui devient rapidement influente aux Etats-Unis. En 2016, il prend part à la campagne présidentielle de Donald Trump en tant qu'assistant personnel du fils du milliardaire, Donald Trump Jr. Mais c'est lors de la campagne présidentielle de 2024 qu'il s'est imposé comme un pilier pour le camp trumpiste. Il a fondé une entreprise de démarchage, Turning Point Action, qui s'est occupé d'une grande partie des opérations de porte-à-porte au profite de Donald Trump. Le groupe est parvenu à recueillir "100 millions de dollars pour convaincre l'électorat conservateur de voter de manière anticipée dans les États clés" rapporte BFMTV. Sans compter l'influence du poscast et des réseaux de Charlie Kirk suivi par 7,3 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube.