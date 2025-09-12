Des pilotes qui boivent trop d'alcool : cette compagnie aérienne sermonnée par le gouvernement

Une compagnie aérienne japonaise a dû présenter ses excuses mardi 9 septembre, à la suite d'incidents liés au taux d'alcoolémie de certains pilotes avant l'exécution de plusieurs vols internationaux.

La Japan Airlines [JAL] a dû présenter ses excuses mardi 9 septembre 2025, car un pilote a causé plusieurs retards. La cause : le pilote présentait un état d'alcoolémie trop élevé, rapporte Actu.fr sur son site internet. Toutefois, ce n'était pas la première fois que de tels incidents avaient lieu. En effet, les excuses de ce mardi répondaient aussi à une réprimande du ministère des Transports japonais. Il y a moins d'un an, des faits similaires s'étaient déjà produits au sein de la compagnie aérienne. Des situations qui ont contraint la direction de la compagnie aérienne à présenter leurs excuses publiquement et devant la presse.

La présidente de JAL, Mitsuko Tottori, est revenue sur l'incident survenu le 28 août dernier que relate le média Slate sur son site. Un des pilotes de la compagnie avait consommé trop d'alcool alors qu'il se trouvait à Hawaï. En raison de son état, il n'avait pas pu assurer son vol vers Nagoya, au Japon, le lendemain. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque au moins deux autres avions ont subi d'importants retards, dont le plus lourd ayant été différé de 18 heures. En réaction, le ministère des Transports japonais a donc convoqué ce mercredi le directeur de la sécurité de JAL. Ce dernier s'est d'ailleurs incliné profondément devant la presse quand il a reçu un nouvel avertissement écrit d'un responsable.

De nombreux autres précédents

En décembre dernier, la compagnie aérienne japonaise avait interdit la consommation d'alcool à l'ensemble des personnels navigants, plus particulièrement au cours des soirées passées sur les destinations des vols. Une décision prise à la suite des excès de deux pilotes avant leur vol entre Melbourne [Australie] et Narita [Japon]. À l'époque des faits, les deux pilotes avaient tenté de dissimuler la situation. Mais leur état a provoqué un retard de trois heures ainsi qu'un avertissement pour la compagnie. En 2018, un autre pilote avait aussi été arrêté pour avoir dépassé de dix fois la limite d'alcoolémie, comme le rapporte Ouest France.

La présidente de la compagnie aérienne a déclaré ce mercredi que JAL allait renforcer encore davantage ses contrôles de la consommation d'alcool et de la santé de son personnel. La semaine dernière, Hiromasa Nakano, ministre japonais des Transports, avait déjà fait part de son mécontentement à l'égard de la compagnie aérienne : "Je dois souligner que le fait que ce type d'incident se soit produit à plusieurs reprises est dû au fait que la compagnie n'a pas réussi à sensibiliser suffisamment ses employés aux questions de sécurité", a-t-il déploré vendredi.