Tyler Robinson : qui est le tueur présumé de Charlie Kirk ?

Le principal et unique suspect du meurtre de Charlie Kirk a été arrêté après près de deux jours de cavale. Il s'agit de Tyler Robinson, jeune étudiant de 22 ans qui s'est récemment politisé.

L'enquête après le meurtre de Charlie Kirk, le 10 septembre, lors d'un rassemblement sur le campus de la Utah Valley University, a mené à l'arrestation d'un suspect. Après près de deux jours de cavale, Tyler Robinson a été arrêté dans la soirée du 11 septembre et incarcéré sans possibilité de libération sous caution, vendredi 12 septembre. Quelques heures après la fusillade, le FBI a diffusé des images extraites de la vidéosurveillance du campus pour recevoir de l'aide des citoyens afin d'identifier et de retrouver le tireur. C'est finalement le père du suspect, après avoir vu les photos et surtout reçu les aveux de son fils, qui l'a poussé à se rendre. Il a été arrêté dans le sud de l'Utah, dans la petite ville de Washington, à 420 km du lieu du meurtre.

Il s'agit de Tyler Robinson. Âgé de 22 ans, il est l'aîné d'une famille de trois enfants qui réside dans cette petite ville du sud de l'État. Sa mère a tendance à poster régulièrement sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'en connaître beaucoup sur sa vie. On sait qu'il a reçu une bourse d'études pour l'université, qui n'est pas celle où a eu lieu la fusillade, où il suivait un programme d'apprentissage en électricité.

Il s'est récemment politisé

Alors que Tyler Robinson ne s'intéressait pas à la politique, ce sujet revenait de plus en plus dans ses conversations, selon ses proches aux autorités locales. Il aurait notamment exprimé sa vive opposition à l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, qui était notamment contre l'avortement peu importe les circonstances, en assurant qu'il "était plein de haine et répandait la haine", apprend-on du gouverneur de l'Utah. Des messages antifascistes ont été retrouvés gravés sur les cartouches des munitions toujours dans l'arme du crime, tels que "Bella Ciao" ou "Hé les fascistes ! Attrapez ça !"

Le fait qu'il ait réussi à atteindre sa cible d'aussi loin peut aussi s'expliquer. Les autorités cherchaient un tireur expérimenté au vu de la difficulté du tir. Tout d'abord, l'Utah est l'un des États américains les plus permissifs en matière de réglementation autour des armes à feu. De plus, le père du suspect travaillerait depuis 27 ans au bureau du shérif de la petite ville de Washington.