Des avions de combat russes en Estonie : ce que l'on sait de cet incident "d'une brutalité sans précédent"

Trois avions de chasse russes MIG-31 ont survolé durant 12 minutes le ciel de l'Estonie. Une incursion dans l'espace aérien de ce pays membre de l'OTAN jugé comme un incident "sans précédent", et ce, alors que plusieurs violations du même type par la Russie ont été relevées ces derniers jours, comme en Roumanie ou en Pologne.

Il s'agit de tout, sauf d'une intrusion accidentelle. Ce vendredi 19 septembre, l'Estonie a fait savoir que trois avions de combat russes avaient violé son espace aérien, soit un incident "sans précédent". L'incursion dans le ciel de ce pays membre de l'OTAN a été réalisée par trois avions de chasse MIG-31 au-dessus du golfe de Finlande, rapporte Le Figaro. Alors que dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier, une vingtaine de drones russes ont été aperçus dans le ciel polonais, ces trois nouveaux appareils seraient restés durant 12 minutes dans l'espace aérien estonien sans autorisation, selon le gouvernement du pays. Rapidement, plusieurs avions de l'Otan ont décollé afin d'intercepter les trois appareils russes, comme le prévoit la procédure.

"La Russie a déjà violé l'espace aérien estonien à quatre reprises cette année, ce qui est inacceptable en soi, mais la violation aujourd'hui […] est d'une brutalité sans précédent", a déclaré dans un post sur X (ex-Twitter), le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna. "Il faut répondre aux provocations et à l'agressivité croissantes de la Russie en renforçant rapidement la pression politique et économique", a ajouté le ministre, et ce, alors que le chargé d'affaires russe en Estonie a été convoqué par le gouvernement pour répondre à cette intrusion. Quant au Premier ministre estonien, Kristen Michal, a fait savoir sur X que son gouvernement avait décidé de demander des consultations "en vertu de l'article 4 de l'OTAN".

Des avions de l'Otan envoyés pour intercepter les chasseurs russes

De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a martelé qu'il ne fallait montrer aucune faiblesse face à ces intrusions à répétition - la troisième en seulement quelques jours -, Ursula von der Leyen a tenu à préciser que l'Europe répondra à chaque provocation "avec détermination" en investissant dans un renforcement du flanc oriental grâce à une nouvelle opération de protection de l'espace aérien européen : Sentinelle orientale. Cette mission, dont l'ensemble des détails ne sont pas connus, doit en effet permettre de coordonner les moyens alliés, que ce soit pour la défense aérienne, la chasse ou les capacités de détection.

Alors que depuis le début de la guerre en Ukraine les incidents sont récurrents, la Russie, par ces incursions, essaie de tester la réactivité de l'Alliance ou laisse traîner des capteurs espions dans le but de recueillir de précieux renseignements. Ce nouvel incident fait d'ailleurs suite à de précédentes provocations de la part de la Russie. En effet, la Roumanie et la Pologne ont toutes deux accusé leur voisin russe d'avoir survolé leur territoire avec des drones ces derniers jours. Par ailleurs, le 31 août, l'avion de la présidente de la Commission européenne avait quant à lui été victime d'un "brouillage GPS" en Bulgarie. Là encore, les autorités avaient évoqué "des interférences manifestes de la Russie".