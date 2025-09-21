Mort de Charlie Kirk : un hommage d'ampleur organisé pour l'influenceur trumpiste

Onze jours après l'assassinat de Charlie Kirk, un hommage lui est rendu en Arizona (États-Unis). 200 000 personnes sont attendues et Donald Trump sera présent.

Un stade, des artistes et tout le gratin trumpiste pour rendre hommage à Charlie Kirk. Onze jours après l'assassinat de l'influenceur controversé, les États-Unis font les choses en grand pour lui rendre hommage. Organisé par Turning Point USA, l'organisation fondée par Charlie Kirk, l'évènement va se dérouler ce dimanche 21 septembre à 11 h (20 h en France) au State Farm Stadium, à Phœnix en Arizona (États-Unis). Selon l'organisation, le but est de "perpétuer l'héritage" de Charlie Kirk, ouvertement anti-avortement et pour le port d'arme malrgé les risques.

Le stade, habituellement utilisé pour les matchs de football américain de l'équipe Arizona Cardinals, peut accueillir 73 000 personnes, mais l'organisation en attend près de 200 000. Une salle adjacente avec un écran géant est donc mise à disposition pour accueillir tout le monde. Pour l'occasion, cinq artistes de musique chrétienne contemporaine ainsi que Lee Greenwood, le chanteur de country préféré de Donald Trump, seront présents.

Des personnalités politiques à l'évènement

Donald Trump sera présent à cet hommage. Le président américain s'était attristé de la mort de l'influenceur d'extrême droite et en a fait un martyr : "En l'honneur de Charlie Kirk, un véritable Grand Patriote Américain, j'ordonne que tous les drapeaux américains à travers les États-Unis soient mis en berne", avait-il écrit sur son réseau Truth Social. Des proches de Donald Trump seront aussi présents, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio ou le secrétaire de la santé Robert Kennedy Jr.

Des représentants de partis d'extrême droite étrangers sont aussi invités à participer à cet hommage. C'est le cas de Louis Aliot, vice-président du Rassemblement National.

Après la controverse sur les failles de sécurité qui ont conduit à l'assassinat de Charlie Kirk, les forces de l'ordre seront plus que présentes sur place. L'évènement a été classé au niveau maximal de risque, le même que celui utilisé lors d'un Super Bowl, ce qui permet aux services locaux d'être appuyés par des ressources fédérales.