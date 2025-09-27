Danemark : des drones repérés au-dessus de la plus grande base militaire du pays

La police danoise en a fait l'annonce ce samedi 27 septembre. Des drones ont survolé la plus grande base militaire du pays.

La police danoise a annoncé que des drones avaient survolé la plus grande base militaire du pays, vendredi 26 septembre au soir. Il s'agit du troisième événement de ce type en trois jours. "Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 [18h15 GMT] qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne" de Karup, a déclaré l'officier de police Simon Skelsjaer à l'AFP et dont BFMTV se fait l'écho.

"Nous ne les avons pas abattus", a-t-il ajouté. Il a précisé que la police ne pouvait émettre de commentaire sur l'origine de ces drones. En outre, la police a affirmé travailler avec l'armée dans le cadre de l'enquête.

Un aéroport brièvement fermé

Non loin de la base militaire concernée, il y a l'aéroport de Midtjylland. Ce dernier a été fermé de manière brève suite à la constatation de l'incident. Toutefois, aucun vol n'a été affecté par cette fermeture. En effet, aucun vol commercial n'était prévu au moment des faits, comme l'a expliqué M. Skelsjaer.

Mette Frederiksen, Première ministre danoise, a affirmé jeudi 25 septembre que le Danemark avait été victime d'attaques "hybrides" ces derniers jours. Elle avait évoqué une forme de guerre non conventionnelle. Les incidents se sont déroulés une semaine après l'annonce de l'acquisition par le Danemark d'armes de précision à longue portée permettant de frapper des cibles lointaines. Le pays a jugé que la Russie représenterait une menace "pendant des années".