Flottille pour Gaza : quel avenir pour les personnes à bord ? Macron a un message de fermeté pour Netanyahou

Quelque 200 personnes, dont des Français, ont été arrêtées par Israël à bord de treize bateaux qui naviguaient vers Gaza dans l'espoir de briser le blocus israélien.

Treize bateaux de la flottille Global Sumud pour Gaza ont été interceptés mercredi 1er octobre au soir par la marine israélienne. Au total, 200 personnes ont été arrêtées durant la nuit. Parmi les passagers, l'activiste Greta Thunberg, l'eurodéputée Rima Hassan, le petit-fils de Nelson Mandela et ex-député d'Afrique du Sud Mandla Mandela, ou encore l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau. La Global Sumud - "sumud" signifiant "résilience" en arabe - a dénoncé une "attaque illégale contre des humanitaires non armés".

Jeudi, Israël a annoncé leur expulsion vers l'Europe. "Les passagers du Hamas-Sumud [sic] à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé", a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.

"Israël n'a pas le droit de nous intercepter"

Interrogé à ce sujet, le président Emmanuel Macron a appelé l'État hébreu à protéger les Français qui ont été arrêtés à bord des bateaux. "Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés comme il se doit. Nous suivons de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "Nous prendrons les dispositions qui conviendront."

Quarante-cinq bateaux composaient la flottille avant que treize d'entre eux ne soient arraisonnés. "Il n'est pas admissible de nous kidnapper en pleine mer", a protesté la députée européenne écologiste Mélissa Camara ce jeudi sur Franceinfo. Elle est embarquée sur un navire de la Thousand Madleen Flotilla, deuxième flottille qui se dirige vers Gaza pour tenter de briser le blocus israélien.

"Israël considère que les eaux internationales lui appartiendraient", fustige-t-elle. "Israël n'a pas le droit de nous intercepter, […] il y a des citoyens français qui ont été kidnappés par Israël, le gouvernement français devrait taper du poing, et sanctionner Israël", martèle-t-elle.

En juin et juillet, deux voiliers avaient déjà été interceptés par la marine israélienne, avec Greta Thunberg et Rima Hassan à leur bord. Les personnes arrêtées avaient été débarquées en Israël puis expulsées.