Flottille pour Gaza : une députée européenne entame une grève de la faim

Emma Fourreau fait partie de l'équipage de la flottille pour Gaza qui a été interceptée vendredi par Israël. Elle entame une grève de la faim en détention en soutien au peuple palestinien.

L'eurodéputée LFI Emma Fourreau a été arrêtée vendredi 3 octobre par l'armée israélienne, aux côtés de près de 500 personnes présentes sur les navires de la flottille internationale pour Gaza. Composée de 42 bateaux, elle a été arraisonnée par Israël à "environ 42,5 milles nautiques de Gaza", soit environ 80 kilomètres, selon les organisateurs de la flottille.

C'est le deuxième voyage vers Gaza qu'a tenté l'élue. Elle avait embarqué sur le Handala en juillet et avait passé trois jours en détention après avoir été interceptée par l'armée israélienne et avant d'être expulsée vers la France. Cette fois-ci, Emma Fourreau avait embarqué en septembre à bord de l'Alma avec son assistant parlementaire. Ils ont tous les deux été transférés à la prison de Ketziot, rapporte BFMTV. Vendredi 3 octobre, son équipe a communiqué sur ses réseaux sociaux, assurant qu'elle entamait "une grève de la faim en solidarité avec le peuple palestinien de Gaza affamé par Israël".



À bord de la flottille Global Sumud, il y avait d'autres personnalités politiques et militants comme la Suédoise Greta Thunberg. La flottille mène " une mission pacifique et non violente d'aide humanitaire ", comme elle se définit. Elle avait pour but de se rendre sur les côtes de Gaza pour apporter " une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide ".