Depuis plus de 900 ans, cet "État" indépendant de 3 citoyens et d'une superficie de 0 m² siège à l'ONU

Apparu au XIe siècle, cet "Etat sans territoire" subsiste encore aujourd'hui et a un siège à l'ONU. Il a même son propre passeport, son drapeau et sa monnaie.

Un gouvernement, un drapeau, une constitution propre et même une monnaie... De nombreux critères définissant un Etat sont remplis, sauf celui du territoire. Cette entité octroie même le passeport le plus rare du monde, avec seulement quelques centaines d'exemplaire en circulation. Un siège d'observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations unies, un des six organes de l'ONU, lui est même accordé depuis 1994 au nom du "dévouement de longue date [...] à l'aide humanitaire et de son rôle particulier dans les relations humanitaires internationales".

Il est plus précisément considéré comme un sujet de droit international public, mais dit être "un État sans territoire". Il s'agit de l'Ordre de Malte. Il a été fondé à Jérusalem au XIe siècle pour accueillir dans un hôpital les pèlerins qui venaient de la Terre Sainte. Ses membres ont ensuite bâti d'autres hôpitaux dans diverses villes jusqu'en 1530 où ils se sont installés à Malte. Ils ont gouverné l'île pendant 250 ans jusqu'à ce que les troupes de Napoléon Bonaparte les en aient expulsés. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une centaine à vivre sur l'île et, depuis trois ans, l'Ordre a été placé sous contrôle du Vatican.

Son siège se situe donc désormais à Rome, 68 via Condotti dans le palais magistral. Le grand maitre, qui est élu pour une durée de dix ans et présenté comme le "souverain et Supérieur religieux", y réside et y reçoit les chefs d'Etat et ambassadeurs. Le grand maitre actuel est Fra' John Timothy Dunlap, qui a été élu en 2023. Il est considéré comme "citoyen" de l'Ordre de Malte tout comme le lieutenant du grand maitre, qui peut prendre l'intérim, et le chancelier, qui fait fonction de ministre des affaires étrangères et des affaires intérieures.

Ces trois "citoyens" sont accompagnés d'environ 13 500 chevaliers, dames et chapelains, qui sont pour leur part citoyens du pays où ils résident. Ils portent les principes fondateurs "protéger la foi et servir les pauvres et les malades". S'ajoutent ensuite des employés et bénévoles, et notamment des médecins et des infirmières.

L'ordre de Malte, décrit comme un ordre religieux laïc, exerce une souveraineté et entretient des relations diplomatiques avec plus de 100 pays dans un but bien précis : "aider les personnes qui vivent au milieu de conflits armés ou sont victimes de catastrophes naturelles en leur fournissant une assistance médicale, en soignant les réfugiés et en distribuant des médicaments et du matériel de base nécessaire à leur survie. Dans le monde entier, l'Ordre de Malte se prodigue en défense de la dignité de l'Homme et donne assistance à ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur origine ou de leur religion", comme le décrit leur site.