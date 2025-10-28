Ouragan Melissa : la trajectoire et la carte détaillée

L'ouragan Melissa va toucher la Jamaïque ce mardi et pourrait impacter plus d'1,5 million de personnes. Voici sa trajectoire exacte et la carte détaillée.

L'ouragan Melissa se rapproche des côtes jamaïcaines et devrait déferler sur l'île en fin d'après-midi ou dans la soirée. La BBC annonce que "des dégâts considérables" vont se produire "avec des maisons et des infrastructures potentiellement détruites et des lignes électriques coupées, ce qui pourrait isoler les communautés". De plus, "le gouvernement a ordonné l'évacuation des zones basses et a fermé les écoles et les aéroports. Trois personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées lors des préparatifs pour la tempête", poursuit la chaîne.

Classé catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, soit au niveau d'alerte maximal, l'ouragan Mélissa s'annonce comme le phénomène le plus violent qu'a connu la Jamaïque. Des vents à plus de 280 km/h sont annoncés, quant aux rafales, elles pourraient atteindre les 300, voire les 350 km/h. Des pluies torrentielles sont attendues avec "entre 38 et 76 centimètres de pluie" sur certaines parties de la Jamaïque selon le National Hurricane Center (NHC).

L'ouragan Melissa apporte aussi des ondes de tempête "potentiellement mortelles le long de la côte sud de la Jamaïque". Les ondes "pourraient atteindre de 2,7 mètres à près de 4 mètres au-dessus du niveau du sol" et provoquer des vagues allant jusqu'à 8 mètres de haut. Au total, l'ouragan Melissa pourrait toucher plus de 1,5 million de personnes, soit plus de la moitié des habitants de la Jamaïque, selon les chiffres de la Croix Rouge.

Mardi après-midi, Melissa "accélère légèrement"

Le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC) annonce "des vents catastrophiques" pour l'ensemble de la Jamaïque et des rafales terribles sur l'ouest de l'île, selon les projections de trajectoire. L'île connaît déjà des conditions de tempête tropicale, indique le NHC, ajoutant que, sur la base des prévisions actuelles, Melissa devrait toucher terre "au cours des prochaines heures".

A 7 heures (heure française), il se situait à 215 km au sud-ouest de Kingston, la capitale de la Jamaïque, avec des vents soutenus à 280 km/h en moyenne et des rafales atteignant 345 km/h. Il ne se situait plus qu'à 100 km des côtes jamaïcaines à 10 heures, puis à une trentaine de kilomètres en début d'après-midi, selon Ben Noll, météorologiste pour le Washington Post. Lors de son point sur l'ouragan Melissa, Evan Thompson, du Service météorologique jamaïcain, confirme que le centre de l'ouragan est encore assez éloigné. "Mais il accélère légèrement et se déplace désormais à environ 11 km/h", apprend-on, vers 15 heures.

National Hurricane Center © National Hurricane Center

Selon le Jamaica Gleaner, la Force de défense jamaïcaine (JDF), c'est-à-dire l'armée, a même fait appel à la Réserve nationale pour faire face à l'ouragan Melissa. Ces réservistes vont participer aux opérations de secours, de recherche et de sauvetage des personnes, ainsi qu'au soutien logistique et à la sécurité. Le commandant de la réserve nationale, le brigadier Ricardo Blidgen, a exhorté l'ensemble du personnel à assurer d'abord la sécurité de leurs foyers et de leurs familles, puis à se tenir prêt à contribuer à la sécurité du pays : "Votre service est plus important que jamais", dit-il.