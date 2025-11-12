Effondrement d'un pont en Chine : des images stupéfiantes, on en sait plus sur cette démolition soudaine

Un pont flambant neuf reliant la Chine au Tibet s'est effondré mardi 11 novembre. L'ouvrage avait été fermé à la circulation dès lundi après-midi.

Catastrophe en Chine. Le pont Hongqi, inauguré il y a seulement quelques mois, s'est partiellement effondré mardi 11 novembre 2025. Long de 758 mètres, il permettait de relier le centre de la Chine au Tibet via une autoroute. Les terribles images inondent les réseaux sociaux. L'impressionnant ouvrage semble s'écrouler comme un château de cartes, provoquant un immense nuage de poussière. Une partie de la montagne avait été détruite pour bâtir le pont Hongqi.

Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Bâti par le Sichuan Road & Bridge Group, l'ouvrage avait été fermé à la circulation dès lundi après-midi par la police de Maerkang. Une mesure de sécurité prise après la détection de fissures dans des pentes et sur des routes proches du pont. Mardi après-midi, les conditions se sont dégradées autour de la montagne, avant le drame.

Des glissements de terrain à l'origine ?

En effet, selon le Sichuan Daily, c'est une "déformation du talus" qui a d'abord été détectée sur la rive droite du pont Hongqi. Une inspection a ensuite révélé des risques d'effondrement, avec le résultat que l'on connaît. À leur découverte, les autorités locales ont immédiatement déclenché une intervention d'urgence et ont fermé l'accès à l'autoroute et au pont.

D'après les informations fournies par les autorités locales auprès des médias chinois, des glissements de terrain sont survenus, ce qui aurait déclenché la chute d'une partie du pont et de la chaussée, même si les autorités n'ont pas encore communiqué en ce sens. L'enquête doit désormais déterminer si l'effondrement a été provoqué par un glissement de terrain ou par des failles structurelles de l'édifice.