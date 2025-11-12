Donald Trump englué dans l'affaire Epstein : il savait "pour les filles", un e-mail dévoilé par le New York Times

La Maison Blanche a d'ores et déjà réagi, accusant les démocrates à l'origine de la publication de "fabriquer un faux récit pour salir le président Trump".

Un e-mail attribué à l'homme d'affaires et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein a été publié ce mercredi 12 novembre grâce au concours de parlementaires démocrates. Il remet le président républicain Donald Trump au cœur de l'affaire Epstein. Alors que plusieurs courriels ont été publiés, l'un d'eux, daté de 2019 et dont le financier new-yorkais décédé en prison serait l'auteur, laisse entendre que Donald Trump "savait à propos des filles".

"Trump a dit qu'il voulait que je renonce" à la carte de membre de Mar-a-Lago, explique ainsi Jeffrey Epstein dans un courriel à destination du journaliste Michael Wolff, en référence à la résidence de Floride du président américain. Et le financier d'ajouter : "Bien sûr, il savait à propos des filles, comme il a demandé à Ghislaine [ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein ndlr.] d'arrêter."

Dans un second e-mail, également publié sur X ce mercredi par des parlementaires démocrates membres de la commission de surveillance à la Chambre des représentants, relayé par le New York Times et CNN, Jeffrey Epstein écrit à Ghislaine Maxwell que Donald Trump aurait "passé plusieurs heures" avec une victime chez le financier.​​​​​​​

"Un faux récit pour salir le président Trump"

Sans surprise, la Maison Blanche a rapidement réagi à ces publications. Dans un communiqué relayé par différents médias, la porte-parole Karoline Leavitt affirme que "les démocrates ont fait fuiter des e-mails de manière sélective auprès de médias de gauche pour fabriquer un faux récit pour salir le président Trump". Et de préciser au sujet du renvoi de Jeffrey Epstein par Donald Trump de son club de Mar-a-Lago : "Le fait est que le président Trump a renvoyé Jeffrey Epstein de son club il y a des décennies parce qu'il se comportait mal avec ses employées de sexe féminin."

Quant à la victime avec qui Donald Trump aurait supposément passé plusieurs heures, affirme-t-elle, il s'agirait de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier à 41 ans. Victime de Jeffrey Epstein, elle confie dans ses mémoires posthumes que Donald Trump n'a toutefois "rien fait de mal et qu'il 'n'aurait pas pu être plus amical' dans les interactions limitées qu'ils ont eues", a insisté la porte-parole de la Maison Blanche.

À noter que la publication de ces e-mails, obtenus par les légataires de Jeffrey Epstein et supposément attribués à ces différentes personnes, survient alors que l'affaire enflamme les États-Unis. Et ce, depuis que le gouvernement de Trump a affirmé, en juillet dernier, n'avoir découvert aucun nouvel élément justifiant la publication de documents dans ce dossier et que la mort par suicide du financier en prison a alimenté de nombreuses théories du complot. Celles-ci affirment que Jeffrey Epstein aurait été assassiné pour ne pas impliquer des personnalités de premier plan dans son affaire.