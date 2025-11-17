Des Rafale livrés à l'Ukraine ? Pourquoi l'accord entre Macron et Zelensky pourrait coincer

Un "accord historique" sur l'aviation de combat doit être conclu ce lundi 17 novembre lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Il pourrait s'agir de livraisons de Rafale, lesquelles soulèveraient des questions de délais...

Un "accord historique" conclu pour la neuvième rencontre entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron depuis le début de la guerre en Ukraine. "Il prévoit un renforcement significatif de notre aviation de combat, de notre défense aérienne et de nos autres capacités de défense", a indiqué le président ukrainien dans un message sur X avant sa visite d'Etat.

Si les détails de l'accord en question n'ont pas encore été dévoilés, il porte sur les forces aériennes et vraisemblablement sur des livraisons d'armes et de moyens de défense de la France à l'Ukraine. La rencontre doit permettre à l'Ukraine "d'acquérir les systèmes qui lui sont nécessaires pour répondre à l'agression russe" a fait savoir l'Elysée. Les deux chefs de l'Etat se retrouvent ce lundi 17 novembre à 9h30 à l'aéroport militaire de Villacoublay avant de s'entretenir avec l'état-major de la force multinationale Ukraine et de se rendre à l'Elysée pour signer ledit accord.

La visite sur la base aérienne militaire doit être l'occasion d'évoquer le renforcement des moyens de défense, et plus particulièrement la lutte antidrones élevée au rang de priorité par la présidence française après les récentes frappes russes. Mais Volodymyr Zelensky s'intéresse surtout aux avions de combat. Fin octobre, le président ukrainien indiquait mener "trois discussions parallèles avec les Suédois, les Français et les Américains" dans le but de constituer une flotte de 250 nouveaux avions. Ce 17 novembre, il pourrait officialiser un accord concernant la livraison de Rafale français. Cet avion, fleuron de l'armée française, est "bien meilleur que tout ce dont disposent les Russes et les Ukrainiens et dans tous les domaines", assure le pilote Xavier Tytelman sur les ondes de Radio France.

De précédentes livraisons d'avions français toujours pas honorées à Kiev

Il s'agirait d'une première, car jusqu'à présent la France a uniquement promis des Mirage 2000 à l'Ukraine. Et sur les six avions promis en juin 2024 selon rapport budgétaire de l'Assemblée nationale de l'automne 2024, seuls trois ont été livrés en février dernier. Des livraisons échelonnées en partie à cause des besoins de formations des pilotes ukrainiens. "Nous livrerons dans les prochains jours des missiles Aster additionnels, de nouveaux programmes de formation et de nouveaux Mirage", affirmait d'ailleurs Emmanuel Macron le 24 octobre lors d'une réunion de la Coalition des volontaires.

La présidence française pourrait cette fois promettre quelques Rafale à son allié ukrainien, d'autant qu'elle a indiqué que la rencontre visait à "mettre l'excellence française en matière d'industrie d'armement au service de la défense de l'Ukraine". Mais fournir des Rafale serait encore plus difficile que livrer des Mirage 2000. Les six avions promis à l'Ukraine en 2024 devaient être prélevés au sein de la flotte de l'armée de l'air et de l'espace française qui comptait à l'époque 26 Mirage 2000. Lesquels commençaient déjà à être remplacés par les Rafale, autre avion de Dassault.

Des Rafale promis ? Avec quel délai ?

Si la France accorde à l'Ukraine la livraison de plusieurs Rafale - cela reste encore à confirmer -, cette dernière a peu de chances d'être immédiate. Les forces ukrainiennes "n'auront pas [les avions de combat] tout de suite, ne serait-ce parce qu'il faut former les mécaniciens, les pilotes et parce qu'on a déjà du mal à avoir suffisamment de Rafale pour nous-mêmes", a expliqué l'amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef de mission militaire française auprès de l'Otan, sur BFMTV.

Si la France est en première ligne lorsqu'il s'agit de soutenir ou d'appeler à soutenir l'effort de guerre en Ukraine, le renfort des forces ukrainiennes ne doit pas se faire au détriment de l'armée française. Les chances pour que des Rafale de l'armée tricolore soient confiés à Kiev sont donc très minces. Un autre scénario évoque la livraison de Rafale neufs commandés et financés par l'Otan, via le programme PURL (pour "Priority Ukraine Requirements Lists" ou "liste des besoins priorisés de l'Ukraine" en français). Le programme a été mis en place en juillet dernier par les Etats-Unis pour que l'Otan définisse les besoins de l'Ukraine, achète le matériel militaire, notamment américain, et le livre à Kiev.

Qui dit nouvelles commandes de Rafale, dit délais de production, or le constructeur Dassault croûle déjà sous les commandes de matériel militaire. Si l'accord entre la France et l'Ukraine prévoit bien des livraisons de Rafale, il pourrait préciser un certain délai avant l'arrivée des avions de chasse sur le terrain.