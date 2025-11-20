Un plan de paix élaboré entre Trump et Poutine pour l'Ukraine ? Une proposition envoyée à Zelensky

L'Ukraine indique avoir reçu un "projet de plan" des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Une annonce qui intervient au lendemain d'une information sur un plan de paix secret élaboré par Washington et Moscou.

L'Ukraine a reçu un "projet de plan" de la part des Etats-Unis afin de mettre fin à la guerre avec la Russie, ce jeudi 20 novembre. "Le président ukrainien a officiellement reçu un projet de plan de la part des États-Unis qui, selon l'évaluation américaine, pourrait redynamiser la diplomatie", a écrit la présidence ukrainienne sur Telegram. En réponse à la proposition américaine, Volodymyr Zelensky prévoit d'échanger des "possibilités diplomatiques disponibles et des principaux points nécessaires à la paix" avec son homologue Donald Trump "dans les prochains jours". "Nous sommes prêts à travailler de manière constructive avec la partie américaine et nos partenaires en Europe et dans le monde entier afin de parvenir à la paix", a enfin ajouté la présidence.

Un haut responsable anonyme a indiqué à l'AFP que la proposition envoyée à l'Ukraine précise quelques conditions à l'obtention de la paix, lesquelles correspondent à des exigences de Vladimir Poutine. Parmi elles : la reconnaissance des conquêtes de la Russie en Ukraine sur environ 20 % du territoire, une réduction de la taille de l'armée ukrainienne de moitié et l'abandon de ses armes à longue portée.

Le plan de paix élaboré entre Trump et Poutine ?

La veille de l'annonce de l'Ukraine sur la proposition américaine, le média Axios rapportait que les Etats-Unis et la Russie avaient travaillé sur un plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le plan en question concernerait "la paix en Ukraine, des garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les relations futures entretenues par les Etats-Unis avec la Russie et l'Ukraine".

Le plan russo-américain sur la guerre en Ukraine comprendrait 28 points à mettre en place lors de différentes étapes. Il serait inspiré du "plan de paix pour Gaza" également mis au point par les équipes de Donald Trump en réponse au conflit entre Israël et le Hamas, accepté par les deux camps et récemment approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le parallèle entre les deux projets n'est pas étonnant puisque c'est l'envoyé spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient, Steeve Witkoff, qui dirige l'élaboration du plan rapporte Axios. Ce proche de Donald Trump a échangé "en détail avec l'envoyé russe Kirill Dmitriev".

Les discussions entre les équipes de Donald Trump et de Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine se sont souvent tenues sans la présence d'une délégation ukrainienne, un détail systématiquement décrié par le pays de Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, dont la France. Mais cette fois, Steeve Witkoff aurait discuté du plan avec Roustem Oumierov, le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine lors d'une rencontre à Miami, selon un responsable ukrainien cité par Axios. Des discussions que l'Ukraine n'a pas mentionné ce jeudi 20 novembre.

Interrogé sur les révélations du média américain, le Kremlin s'est refusé à tout commentaire : "Nous n'avons rien de nouveau que nous puissions vous communiquer à ce sujet", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participait l'AFP. La présidence ukrainienne n'avait pas non plus réagi jusqu'à l'annonce de la réception d'un projet concernant un plan de paix. A noter que l'Ukraine a attribué ce plan aux Etats-Unis et non à un travail commun entre Américains t Russes.