Guerre en Ukraine : ce qu'a déjà dit l'envoyé de Trump en Russie angoisse les Européens

Vladimir Poutine reçoit l'envoyé spécial américain Steve Witkoff à Moscou ce mardi 2 décembre. Les deux hommes doivent discuter d'un accord de paix en Ukraine, mais l'accointance de l'Américain avec le président russe fait craindre le pire aux alliés de l'Ukraine.

L'essentiel Vladimir Poutine doit rencontrer l'émissaire américain Steve Witkoff, ce mardi 2 décembre, à Moscou. L'envoyé spécial de Donald Trump, réputé proche du président russe, fait le déplacement pour tenter de trouver un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine. La Maison Blanche a dit être "très optimiste" quant à l'issue des négociations.

L'accointance de Steve Witkoff avec la Russie et l'influence qu'elle pourrait avoir sur les négociations inquiète fortement les Européens. L'émissaire avait déjà glissé à un conseiller de Vladimir Poutine des des indications sur de petites concessions territoriales à faire à l'Ukraine pour obtenir un accord acceptable pour la Russie lors d'une discussion téléphonique révélée par Bloomberg.

C'est notamment Steve Witkoff qui a participé à l'élaboration du plan de paix américain en 28 points reprenant des exigences russes. L'envoyé spécial travaillerait également avec la Russie sur un accord économique entre les Etats-Unis et la Russie.

Les Etats-Unis ont négocié avec l'Ukraine le 30 novembre et Kiev a évoqué des progrès "significatifs" dans les discussions, "bien que certains points nécessitent encore des ajustements supplémentaires". Le partage territorial des régions occupées par les Russes en Ukraine et la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ont été abordés selon CNN.

Emmanuel Macron, qui a reçu Volodymyr Zelesnky le 1er décembre, a assuré que, malgré la tenue de négociations, il n'y avait "pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé". Le plan de paix en Ukraine "ne peut être finalisé qu’avec les Européens autour de la table. Donc, nous sommes encore à une phase préalable", a-t-il insisté.

En direct

11:41 - Steve Witkoff en route pour Moscou et sa rencontre avec Vladimir Poutine Steve Witkoff est sur le chemin de Moscou. L'émissaire américain doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine cet après-midi pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine. A la veille de cette réunion, la Maison Blanche s'est dit "très optimiste" quant à l'obtention d'un accord malgré l'intransigeance du Kremlin depuis le début des négociations. Donald Trump et son équipe "ont travaillé très dur sur ce dossier et souhaitent tous sincèrement voir cette guerre prendre fin", a assuré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. Mais si les Américains sont optimistes, la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine angoisse les Européens, alliés de l'Ukraine. Ces derniers craignent que les négociations à Moscou conduisent à un plan de paix plus favorable à la Russie qu'à l'Ukraine.

En savoir plus sur le plan de paix en Ukraine

Les négociations sur la paix en Ukraine sont entrées dans une nouvelle phase. Jeudi 20 novembre, l'Ukraine a reçu un "projet de plan" de la part des Etats-Unis concernant un accord de paix en 28 ans élaboré avec la Russie. En réponse à la proposition américaine, Volodymyr Zelensky avait annoncé être "prêt à travailler de manière constructive avec la partie américaine et nos partenaires en Europe et dans le monde entier afin de parvenir à la paix", a enfin ajouté la présidence. Le plan en question contient toutefois des mesures correspondants à des exigences de Vladimir Poutine et contraires aux conditions sine qua non de l'Ukraine. Parmi elles : la reconnaissance de nombreuses conquêtes de la Russie en Ukraine sur environ 20% du territoire, une réduction de la taille de l'armée ukrainienne de moitié et l'abandon de ses armes à longue portée.

L'Ukraine et les Etats-Unis ont discuté du plan de paix lors de pourparlers organisés à Genève, en Suisse, entre Ukrainiens, Américains et Européens le dimanche 23 novembre. La Maison Blanche a évoqué des échanges "constructifs, concentrés sur l’objectif et respectueux, insistant sur l’engagement commun de parvenir à une paix juste et durable" à l'issue de la rencontre. Les deux pays "ont réaffirmé que tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l’Ukraine" et "ont élaboré un cadre de paix actualisé et amélioré", a ajouté Washington. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué des avancées et "des étapes importantes", mais estime que "pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus".

Les Européens s'alignent sur la position de l'Ukraine, mais ils ont également élaboré une contre-proposition basée sur le plan américain en 28 points en le reprenant article par article pour modifier et supprimer les mesures nécessaires pour rendre le texte acceptables à leurs yeux. Ni l'Ukraine, ni les Etats-Unis n'ont réagi à cette contre-proposition. Si plusieurs mesures restent similaires, la contre-proposition européenne pose trois grandes différences.

1. Le plafonnement de l'armée ukrainienne

Il s'agit de l'article 6 du plan de paix. Alors que la proposition américaine dispose que "les forces armées ukrainiennes seront limitées à 600.000 militaires", la contre-proposition européenne élève le plafonds "à 800 000 hommes", mais précise que cette limite sera valable uniquement "en temps de paix". Un ajout pensé pour prévenir de futures invasions ou agression de la part de la Russie ou d'autres pays et permettre à l'Ukraine de se défendre avec tous les moyens nécessaires.

2. L'intégration de l'Ukraine à l'Otan

La Russie s'oppose fermement à l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Otan, une exigence à laquelle s'est plié le plan de paix américaine qui prévoit à l'article 7 que "l'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'Otan, et [que] l'Otan accepte d'inclure dans ses statuts une disposition spécifiant que l'Ukraine ne sera pas intégrée à l'avenir". Un texte qui exclue définitivement tout rapprochement entre le pays et l'alliance occidentale. L'Europe ne fait pas de l'intégration de l'Ukraine dans l'Otan une condition nécessaire à la paix, mais elle ne ferme pas définitivement la porte à ce scénario. "L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan dépend d'un consensus entre les membres de l'Otan, consensus qui n'existe pas", écrit et rappelle les alliés européens de l'Ukraine. Une formulation qui n'oppose pas de réponse négative ferme à l'Ukraine, mais prendre suffisamment de précautions pour rassurer la Russie.

3. Le reconnaissance des territoires occupés par la Russie

C'est l'un des gros points du plan de paix : la répartition des territoires ukrainiens occupés par les forces russes. L'Ukraine tient à conserver ses frontières d'avant l'invasion et donc à garder les régions occupées, tandis que la Russie revendique l'annexion de ces territoires et exige de pouvoir les reconnaître comme étant russes. Le plan américaine s'aligne sur la position russe avec l'article 21 du plan : "La Crimée, Lougansk et Donetsk seront reconnues comme des régions russes de facto, y compris par les États-Unis. Kherson et Zaporijjia seront gelées le long de la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto le long de cette ligne. La Russie renoncera aux autres territoires qu'elle contrôle en dehors des cinq régions. Les forces ukrainiennes se retireront de la partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent actuellement, qui sera ensuite utilisée pour créer une zone tampon."

De son côté, la proposition européenne se montre plus ouverte aux négociations. Elle n'exige pas un retour fidèle à la situation d'avant-guerre, mais n'accord pas aussi facilement les territoires occupés à la Russie. "L'Ukraine s'engage à ne pas recouvrer son territoire souverain occupé par la force militaire. Les négociations sur les échanges territoriaux débuteront le long de la ligne de contact", prévoit le texte. Une mesure qui peut étonner puisque l'Ukraine soutient depuis le début de la grève qu'elle n'abandonnera pas ses territoires.