Incendie à Hong Kong : quelles sont les causes du feu ? Les images choc des tours en flammes

Un incendie ravage ce mercredi 26 novembre un complexe résidentiel de Hong Kong, divisé en plusieurs tours. Les images sont spectaculaires.

En direct

21:05 - D'autres immeubles alentours également évacués D'après le quotidien South China Morning Post, outre les huit immeubles du complexe résidentiel en proie aux flammes de l'incendie à Hong Kong, les policiers sur place ont d'ores et déjà commencé à évacuer d'autres bâtiments dans le voisinage. C'est notamment le cas de deux immeubles d'un complexe résidentiel situé à proximité. Quant aux habitants des environs, fumée oblige, ils sont invités à rester chez eux et à garder portes et fenêtres closes. Le tout en restant aussi calmes que possible. Pour éviter d'ajouter un problème à l'autre, le public, de manière général, est invité à "éviter de se rendre dans la zone touchée par l’incendie".

20:43 - Un pompier parmi les victimes de l'incendie à Hong Kong Selon les autorités locales, un soldat du feu figure parmi les victimes du terrible incendie de Hong Kong. L'homme, âgé de 37 ans, était sorti des radars durant près d'une demi heure. Il a finalement été découvert, par d'autres pompiers, brûlé au visage. Évacué, il n'a pas survécu. Le soldat du feu a été déclaré mort en arrivant à l'hôpital, a révélé le patron des pompiers Andy Yeung.

20:27 - Plusieurs personnes hospitalisées dans un état critique Lors de sa conférence de presse vers 1 ou 2 heures du matin, John Lee, le chef de l'exécutif hongkongais, a annoncé que 29 personnes étaient blessées, "dont sept dans un état critique".

20:12 - Des milliers de personnes privées de maison Alors que 700 personnes ont été évacuées des immeubles en flammes, ce sont près de 4 000 qui habitent en temps normal dans ces bâtiments et se retrouvent désormais sans foyer. Autant de personnes qui vont devoir être relogées ailleurs le temps des travaux, une fois l'incendie stoppé.

19:54 - De nombreuses personnes âgées habitent dans ces tours Selon un résident d'une des tours, âgé d'une quarantaine d'années et interrogé par le Hong Kong FP, le complexe résidentiel en flammes abriterait de nombreuses personnes âgées. Ce qui peut en partie expliquer pourquoi autant de personnes sont portées disparues (près de 300), selon les autorités lors d'un bilan évoqué vers 1 ou 2 heures du matin, heure locale (18h/19h à Paris).

19:41 - Xi Jinping présente ses condoléances Le président chinois a réagi ce mercredi au dramatique incendie qui sévit à Hong Kong. Comme le relaie la chaîne publique CCTV, Xi Jinping a présenté ses condoléances aux victimes de l'incendie et exprimé sa sympathie à leurs famille et proches ainsi qu'aux personnes affectées par les événements.

19:32 - Le bilan aurait pu être bien plus grave Si près de 300 personnes sont toujours portées disparues, ce sont pas moins de 4 000 personnes qui habitent ce complexe résidentiel. Mais selon une habitante contactée par le média local HKFP, le bilan pourrait être bien plus dramatique puisque, comme elle, depuis près d'un an et le début des travaux, de nombreux résidents fuyaient les lieux en journée. Les résidences étaient donc moins occupées qu'habituellement au moment de l'incendie qui s'est, qui plus est, déclenché en plein après-midi, 15 heures, heure locale.

19:25 - La huitième tour va-t-elle aussi être incendiée ? Alors que sept des huit gratte-ciels du complexe résidentiel sont touchés par l'incendie, le sort de la huitième tour inquiète. Mais selon Derek Armstrong Chan, directeur adjoint des opérations du service des incendies, des pompiers veillent à ce qu'elle ne soit pas incendiée. Certains soldats du feu sont d'ailleurs positionnés à l'intérieur de cette tour, et même sur son toit. Ils profitent notamment de son positionnement pour arroser les autres immeubles voisins.

19:19 - La tombée de la nuit rend la tâche encore plus difficile aux pompiers Selon le Hong Kong Free Press, la tombée de la nuit rend plus difficile encore le travail des soldats du feu. La mauvaise visibilité a notamment entravé les opérations de sauvetage. Rappelons que 279 personnes étaient toujours portées disparues lors du dernier point info des autorités locales, un peu avant 2 heures du matin heure locale, soit un peu avant 19h à Paris.

19:11 - Des échafaudages en bambou en cause dans la propagation de l'incendie Si l'incendie est aussi spectaculaire, c'est avant tout parce qu'il affecte plusieurs gratte-ciels. Les flammes se sont propagées aussi rapidement grâce aux échafaudages en bambou installés dans le cadre de travaux de rénovation de grande ampleur. À 18 heures, heure locale, l'incendie à Hong Kong, qui a été signalé dès 15 heures, avait déjà été classé au niveau 5, soit le plus élevé possible.

19:04 - Plus de 750 pompiers déployés Il n'y a pas que les images de ce drame qui sont impressionnantes, les chiffres aussi. Alors que sept des huit tours du complexe résidentiel sont concernées par l'incendie à Hong Kong, le média local Hong Kong Free Press rapporte que plus de 750 soldats du feu sont engagés sur le terrain. Dans le détail, ce sont 767 pompiers qui ont été envoyés sur place, avec 128 camions de pompiers et 57 ambulances. Le complexe résidentiel abrite environ 4 000 personnes réparties dans quelque 2 000 logements.

19:01 - Au moins 36 morts, mais toujours près de 300 personnes portées disparues Peu avant 19 heures, le bilan a été revu à la hausse. "À ce jour, cet incendie a causé la mort de 36 personnes et 279 personnes sont portées disparues. Il y a 29 personnes hospitalisées, dont sept dans un état critique", a déclaré John Lee, le chef de l'exécutif hongkongais, à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue durant la nuit de mercredi à jeudi, heure locale. À noter que selon Associated Press, pas moins de 700 personnes ont dû être évacuées vers des abris temporaires.